Valentín Barco brilla en Francia y es seguido por Bayern Munich

El lateral izquierdo Valentín Barco es una de las figuras de Racing de Estrasburgo y el Bayern Munich lo tiene en la mira

21 de octubre 2025 · 11:15hs
Solo era cuestión de tiempo para ver a Valentín Barco en su máxima expresión, haciendo de las suyas en Europa. El joven lateral izquierdo, al que le costó hacer pie en Brighton y Sevilla, encontró en Racing de Estrasburgo el club ideal para explotar todo su talento.

Barco en la mira de Bayern Munich

En la actualidad es una de las figuras de la Ligue 1 y despierta elogios y miradas. No solo en Francia, sino también en Alemania, donde Bayern Munich ya lo tiene entre ceja y ceja.

Según indicó el medio local TZ, los ojeadores del gigante bávaro fueron vistos en varios partidos del conjunto alsaciano observando y tomando nota sobre el Colo, cuyo talento y desfachatez le permite marcar la diferencia en el campeonato. En la última fecha, brilló nada menos que contra PSG y aportó una asistencia de lujo (lleva dos en ocho encuentros) en el empate 3-3 en Parque de los Príncipes.

Si bien hace ya varias temporadas que juega profesionalmente (debutó en julio de 2021, de la mano de Miguel Ángel Russo), el surgido de Boca tiene apenas 21 años y su proyección futbolística en el Viejo Continente sigue generando expectativa. Sabe que todavía no dio el gran salto ni alcanzó su techo.

Sigue ilusionándose con volver a ser llamado a la Selección Argentina, ganarse la confianza de Lionel Scaloni y pelear por un lugar en la lista del Mundial 2026. No será nada fácil, ya que en su posición están los afianzados Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, como también asoma Julio Soler. Incluso, el técnico volvió a improvisar con Nicolás González como N°3 en el amistoso contra Puerto Rico.

Como es una pieza clave en la estructura y Bayern Munich cada vez revolotea más cerca por la posible salida de Raphael Guerreiro, en Racing de Estrasburgo ya le pusieron precio de salida: 40 millones de euros. Vale remarcar meses atrás, al concluir el préstamo de las Gaviotas, ejecutó la opción de compra de 10 millones y le confeccionó un contrato hasta mediados de 2029.

