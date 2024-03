El desafío del nuevo camino por recorrer para Los Pumas

No hubo un entrenamiento, tampoco nada de rugby; la única tarea en el campo fue en Hazelwood Centre, el complejo deportivo de London Irish y estuvo relacionado a testeos por parte del preparador físico Juan Ignacio Covassi. De los 31 jugadores convocados originalmente, el único que no pudo participar fue Jerónimo de la Fuente; el centro rosarino sufrió una lesión recientemente jugando para su club (Perpignan), y por eso no viajó a la capital inglesa.

image.png El capitán de Los Pumas, el hooker Julián Montoya, junto al head coach Felipe Contepomi.

En el cierre de esta experiencia (una modalidad que ya se había llevado a cabo en marzo de 2023 en París), el capitán Julián Montoya ofreció un balance: “Lo mejor del Camp fue, sin duda, reencontrarnos nuevamente. Con muchos compañeros no nos veíamos desde el último partido del Mundial ante Inglaterra, y volver a vernos después de tanto tiempo es una energía y un ambiente espectacular que, la verdad, se extrañaba mucho. Estoy muy feliz desde ese lado; después, fueron unos días en los que se trabajó en la parte física, haciendo distintos testeos para ver dónde estamos parados, y planteándonos hacia dónde queremos ir".

"Hicimos un análisis de los últimos dos años, y hablamos mucho de continuar con este proceso que estamos haciendo y el comienzo de nuevo ciclo mundialista, en el cual se plantean objetivos a corto, mediano y largo plazo. Fue un Camp espectacular, muy positivo, porque vimos dónde estamos, cómo podemos ser mejores, qué queremos mejorar y, la verdad, estoy muy entusiasmado con todo lo que viene”, dijo el hooker.

El calendario 2024 del seleccionado nacional también fue un tema al que se refirió el capitán argentino, y dijo lo siguiente: “Sin duda volver a la Argentina siempre es lo mejor del año de Los Pumas; poder jugar con tu gente, en tu país, es algo espectacular. Jugar dos partidos en casa con Francia es un desafío enorme; estamos todos muy contentos y entusiasmados con esa posibilidad. Además, se suma el Rugby Championship y otra ventana en noviembre, con lo cual es un año muy cargado y muy desafiante, pero es lo que más nos gusta y lo que más buscamos”.

image.png Julián Montoya destacó que fue una concentración muy positiva la llevada a cabo en Inglaterra.

“Se nota -completó- que tenemos mucho por mejorar, y eso es lo que vimos en este Camp en Londres. Un montón de esas cosas que vimos sí las estamos intentando corregir, pero bueno, el desafío ahora es mejorar lo que estamos haciendo bien y ver cómo podemos ser un mejor equipo superando las cosas que hicimos mal o no tan bien. Ese es el desafío que tenemos por delante. Por eso hablamos de continuar con el proceso que estamos haciendo, en el cual fuimos mejorando mucho en los últimos años, consiguiendo las primeras victorias muy importantes para el equipo, como lo fue ante Nueva Zelanda, o vencer a Inglaterra en noviembre, y también ganar la serie con Escocia y los partidos con Australia. Creo que fueron cosas muy positivas, y ahora es seguir con ese proceso, buscar una consistencia mayor, buscar esos resultados que queremos alcanzar, sabiendo que es un ciclo mundialista nuevo”, manifestó el capitán argentino.

Los 30 jugadores que participaron del Camp de Londres fueron: Tomás Albornoz, Matías Alemanno, Lautaro Bazán Vélez, Eduardo Bello, Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Rodrigo Bruni, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Santiago Cordero, Bautista Delguy, Thomas Gallo, Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Tomás Lavanini, Juan Cruz Mallía, Franco Molina, Julián Montoya, Matías Moroni, Joaquín Oviedo, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Lucio Sordoni, Nahuel Tetaz Chaparro y Mayco Vivas.