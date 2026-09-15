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Unión encaminó el pago pendiente a Santa Fe FC por Mateo Del Blanco

El Tatengue avanzó en un acuerdo con Santa Fe FC para cancelar la parte correspondiente de la venta del mediocampista a Racing de Estrasburgo.

Ovación

Por Ovación

15 de septiembre 2026 · 13:02hs
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Unión encaminó el pago pendiente a Santa Fe FC por Mateo Del Blanco

Unión dio un paso importante para ordenar una de las obligaciones vinculadas a la transferencia de Mateo Del Blanco a Racing de Estrasburgo. La dirigencia tatengue alcanzó un principio de entendimiento con Santa Fe FC, club formador que tenía derecho a percibir un porcentaje de la operación. El compromiso contempla un cronograma de pagos en cuotas para afrontar la deuda.

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Un acuerdo para saldar la deuda

La venta del futbolista al conjunto francés le representó a Unión un ingreso cercano a los 2.200.000 dólares netos, de acuerdo con cifras extraoficiales. Parte de ese dinero fue utilizado por la institución para resolver diferentes compromisos económicos y regularizar obligaciones con el plantel profesional.

Dentro de la operación también estaba contemplada la participación de Santa Fe FC, por lo que ambas dirigencias mantuvieron varias reuniones durante los últimos días para encontrar una alternativa que permitiera cumplir con lo establecido sin generar un fuerte desembolso inmediato.

Finalmente, las partes acordaron avanzar con un plan de pagos escalonado. De esta manera, Unión podrá comenzar a cancelar el monto correspondiente al club de la Liga Santafesina bajo un esquema que busca evitar un impacto significativo sobre sus finanzas.

La condición que planteó Santa Fe FC

El entendimiento, sin embargo, quedó sujeto a otra situación pendiente. Desde Santa Fe FC solicitaron que también se avance sobre la deuda originada por la transferencia de Juan Nardoni al Inter de Brasil.

En este caso, Unión todavía no recibió el dinero correspondiente por parte de Racing, por lo que la situación permanece abierta y deberá continuar siendo negociada entre las instituciones.

Desde Santa Fe FC buscan sostener el diálogo como principal vía para resolver ambos compromisos y evitar que el conflicto derive en instancias judiciales. Por ahora, las conversaciones entre las dirigencias continúan con una mirada positiva y con la intención de encontrar una solución definitiva.

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