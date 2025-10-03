El director general de Alpine valoró a Colapinto y opinó sobre su futuro

Steve Nielsen analizó el presente de Franco Colapinto y dejó en claro que aún no definieron si seguirá en 2026: "Tomaremos una decisión cuando tengamos que hacerlo"

El director general de Alpine, Steve Nielsen, se refirió al momento de Franco Colapinto, en una temporada complicada para la escudería, y deslizó algunas consideraciones sobre su futuro, en el Gran Premio de Singapur.

Consultado por el desempeño de los pilotos que ascendieron desde Fórmula 2, Nielsen ubicó al joven pilarense dentro del grupo que necesitó algo más de tiempo para adaptarse, aunque resaltó que está cumpliendo con lo esperado: "Creo que son cinco los pilotos que subieron desde Fórmula 2 el año pasado. Algunos se adaptaron mejor que otros, algunos tuvieron un inicio más difícil y otros tardaron un poco más en encontrar ritmo. Franco está en esa segunda categoría este año, a pesar de que corrió para Williams el año pasado".

Además, remarcó el crecimiento mostrado en las últimas carreras, donde logró acercarse a los tiempos de su compañero, Pierre Gasly. "Creo que en las últimas tres carreras encontró el ritmo, ha estado haciendo tiempos de vuelta similares a los de Pierre, está demostrando que se está empezando a sentir cómodo", agregó el dirigente británico, satisfecho con la integración del argentino al equipo.

Respecto al lugar que Colapinto podría ocupar en el futuro, Nielsen optó por no dar definiciones concretas. Consultado por su continuidad como piloto titular, se limitó a decir: "Quién sabe. Tomaremos una decisión cuando tengamos que hacerlo, pero todavía no".

Más allá de los resultados obtenidos en las prácticas del viernes —fue 19° tanto en la FP1 como en la FP2—, el fin de semana en Singapur continuará este sábado con más actividad en pista. La FP3 está prevista para las 6.30, mientras que la clasificación comenzará a las 10.00 (hora argentina).