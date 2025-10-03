Uno Santa Fe | Ovación | Exequiel Palacios

Exequiel Palacios renovó contrato con Bayer Leverkusen hasta 2030

El mediocampista argentino Exequiel Palacios firmó un nuevo vínculo con Bayern Leverkusen hasta 2030, mientras se recupera de una lesión que lo mantendrá inactivo hasta el año que viene

3 de octubre 2025 · 16:38hs
Exequiel Palacios renovó contrato con Bayer Leverkusen hasta junio de 2030.

Exequiel Palacios renovó contrato con Bayer Leverkusen hasta junio de 2030.

Exequiel Palacios, quien estará afuera de las canchas por un tiempo por una lesión, extendió su contrato con el Bayer Leverkusen hasta junio de 2030, dos años más allá del acuerdo original que finalizaba en 2028. La dirigencia del club alemán no dudó en asegurarse la continuidad del campeón del mundo, que llegó a la Bundesliga en 2020.

Palacios extendió su vínculo con Bayer Leverkusen

“Estoy feliz por renovar, porque me están dando otra oportunidad de estar en el club. El cariño que me da la gente del staff todos los días es enorme y para mí es un orgullo seguir aquí”, expresó el exjugador de River en declaraciones al canal oficial de la institución.

Además, valoró el crecimiento del equipo en estos años: “El Bayer creció a un ritmo vertiginoso desde que llegué a Alemania. Es una gran satisfacción haber sido parte importante de ese proceso. Ahora queremos continuar esta historia con un equipo que lo tiene todo para seguir teniendo un papel destacado en las competiciones nacionales y europeas. Tengo muchas ganas de empezar mi nueva etapa en el Bayer".

Por su parte, el director deportivo Simon Rolfes destacó la evolución del mediocampista tucumano dentro del plantel. “Desde su llegada en 2020, se convirtió en un pilar del equipo. Ha sido uno de los jugadores más destacados de los últimos años”, aseguró, y remarcó que seguirá teniendo un rol clave en la estructura del club.

En esa línea, Rolfes también elogió el perfil del futbolista de la Selección Argentina. “El valor de Palacios aumentó temporada tras temporada. Su experiencia internacional y sus cualidades estratégicas lo convierten en una pieza esencial para un equipo con ambición de títulos”, señaló el dirigente.

Durante su paso por el Leverkusen, Palacios acumuló 162 partidos, marcó 15 goles y brindó 16 asistencias, siendo parte fundamental de un ciclo que incluyó la conquista invicta de la Bundesliga y la obtención de la Copa de Alemania (DFB Pokal) en la última temporada.

Sin embargo, su etapa en Alemania también estuvo marcada por las lesiones. Desde su arribo, se perdió 58 encuentros por distintos problemas físicos, una cifra significativa que no le impidió consolidarse como titular y referente del conjunto que dirige Xabi Alonso.

Actualmente, el mediocampista se encuentra recuperándose de una lesión muscular que lo mantendrá alejado de las canchas al menos hasta enero, aunque el club confía en que podrá volver a su mejor nivel para seguir siendo protagonista tanto en la Bundesliga como en competencias europeas.

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen contrato
Noticias relacionadas
toda la programacion del fin de semana en las inferiores de la asb

Toda la programación del fin de semana en las inferiores de la ASB

bournemouth le gano a fulham y quedo como escolta en la premier league

Bournemouth le ganó a Fulham y quedó como escolta en la Premier League

el rally argentino llega por primera vez en la historia a diamante y villa maria

El Rally Argentino llega por primera vez en la historia a Diamante y Villa María

Steve Nielsen, director deportivo de Alpine elogió a Colapinto y habló sobre su futuro.

El director general de Alpine valoró a Colapinto y opinó sobre su futuro

Lo último

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: No vamos a ceder ni un centavo

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: "No vamos a ceder ni un centavo"

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Último Momento
Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: No vamos a ceder ni un centavo

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: "No vamos a ceder ni un centavo"

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Ucrania superó a Paraguay y quedó como líder del Grupo B del Mundial Sub 20

Ucrania superó a Paraguay y quedó como líder del Grupo B del Mundial Sub 20

Sassuolo abrió la fecha del Calcio con un triunfo ante Hellas Verona

Sassuolo abrió la fecha del Calcio con un triunfo ante Hellas Verona

Ovación
Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Unión recibió un embargo por adeudar una comisión del pase de Malcorra a Tijuana

Unión recibió un embargo por adeudar una comisión del pase de Malcorra a Tijuana

Christian Bernardi, la despedida de un ídolo de Colón en el Brigadier López

Christian Bernardi, la despedida de un ídolo de Colón en el Brigadier López

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Luciani negó alianzas y reafirmó la independencia de Sangre de Campeones

Luciani negó alianzas y reafirmó la independencia de Sangre de Campeones

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario