Exequiel Palacios renovó contrato con Bayer Leverkusen hasta 2030

El mediocampista argentino Exequiel Palacios firmó un nuevo vínculo con Bayern Leverkusen hasta 2030, mientras se recupera de una lesión que lo mantendrá inactivo hasta el año que viene

Exequiel Palacios, quien estará afuera de las canchas por un tiempo por una lesión, extendió su contrato con el Bayer Leverkusen hasta junio de 2030, dos años más allá del acuerdo original que finalizaba en 2028. La dirigencia del club alemán no dudó en asegurarse la continuidad del campeón del mundo, que llegó a la Bundesliga en 2020.

“Estoy feliz por renovar, porque me están dando otra oportunidad de estar en el club. El cariño que me da la gente del staff todos los días es enorme y para mí es un orgullo seguir aquí”, expresó el exjugador de River en declaraciones al canal oficial de la institución.

Además, valoró el crecimiento del equipo en estos años: “El Bayer creció a un ritmo vertiginoso desde que llegué a Alemania. Es una gran satisfacción haber sido parte importante de ese proceso. Ahora queremos continuar esta historia con un equipo que lo tiene todo para seguir teniendo un papel destacado en las competiciones nacionales y europeas. Tengo muchas ganas de empezar mi nueva etapa en el Bayer".

Por su parte, el director deportivo Simon Rolfes destacó la evolución del mediocampista tucumano dentro del plantel. “Desde su llegada en 2020, se convirtió en un pilar del equipo. Ha sido uno de los jugadores más destacados de los últimos años”, aseguró, y remarcó que seguirá teniendo un rol clave en la estructura del club.

En esa línea, Rolfes también elogió el perfil del futbolista de la Selección Argentina. “El valor de Palacios aumentó temporada tras temporada. Su experiencia internacional y sus cualidades estratégicas lo convierten en una pieza esencial para un equipo con ambición de títulos”, señaló el dirigente.

Durante su paso por el Leverkusen, Palacios acumuló 162 partidos, marcó 15 goles y brindó 16 asistencias, siendo parte fundamental de un ciclo que incluyó la conquista invicta de la Bundesliga y la obtención de la Copa de Alemania (DFB Pokal) en la última temporada.

Sin embargo, su etapa en Alemania también estuvo marcada por las lesiones. Desde su arribo, se perdió 58 encuentros por distintos problemas físicos, una cifra significativa que no le impidió consolidarse como titular y referente del conjunto que dirige Xabi Alonso.

Actualmente, el mediocampista se encuentra recuperándose de una lesión muscular que lo mantendrá alejado de las canchas al menos hasta enero, aunque el club confía en que podrá volver a su mejor nivel para seguir siendo protagonista tanto en la Bundesliga como en competencias europeas.