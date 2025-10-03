El Rally Argentino llega por primera vez en la historia a Diamante y Villa María

El Campeonato Argentino de Rally vive un nuevo capítulo más en el que, por primera vez, tiene como epicentro a Diamante y Villa María en Entre Ríos

La octava y penúltima fecha de la temporada del Campeonato Argentino de Rally es muy especial de por sí, puesto que es inédita como hecho principal, en la que tiene a un clásico destino como la provincia de Entre Ríos , pero no así a sus localidades sede: Diamante y Valle María .

Así entonces, la flamante competencia, llega para disputarse con un recorrido total de 333,19 kilómetros, de los cuales 139,04 kilómetros serán cronometrados, divididos en 12 pruebas especiales de carrera en lo que todo está por conocerse, pero se espera una topografía diferencial respecto al resto de los llanos hasta aquí recorridos en la temporada, esto por la variación de alturas: con bajas, con lomos, con curvas algo escondidas, con ingresos a los campos y que, agregado, tendrá un súper especial con persecución, que sumarán a una fecha que desde el vamos será muy especial.

El Rally Argentino llega a dos ciudades de Entre Ríos

Mientras tanto, para sumarle más al contexto, en el camping “Valle de la Ensenada”, en las afueras de Diamante y a orillas del Río Paraná, es el lugar donde se emplaza el parque de asistencia, pero allí también tendrá lugar el súper especial que le pondrá el punto final al recorrido, así como la ceremonia de premiación que será la actividad que cerrará el evento.

A su vez, esta nueva cita ha suscitado mucho interés, por lo que cuenta con la participación de los principales referentes del campeonato, que son acompañados por jóvenes talentos y pilotos locales que buscarán dejar su huella también. Por tanto, habrá un total de 47 máquinas, entre las que se destacan 10 de especificación FIA Rally2, al máximo nivel mundial. Además, es muy destacado el número de protagonistas locales. De hecho, se ha conformado la denominada “Copa Entre Ríos Tracción Simple”, reservada sólo para protagonistas de esa provincia.

Mientras tanto, el rugir de motores ya se ha producido, puesto que se ha realizado el shakedown; el último tramo posible a utilizar de prueba previo a la carrera, que tuvo 3,150 mts. de extensión, y se desarrolló en cercanías a la localidad de Aldea Protestante. Allí, el mejor registro absoluto fue el del sanjuanino Gastón Pasten (Skoda), gracias a su marca de 1:43,1.

El sábado tendrá seis pruebas especiales en dos pasadas sobre tres tramos diferentes. La acción se abrirá con Pre Delta–Comisaría Ejido (13,40 km.) desde las 8:53. Luego será el turno de Escuela 36–Escuela 4 (15,25 km.) y, finalmente, Valle María–Acceso Balneario (8,87 km.). Tras ello, por la tarde, todo se repetirá en el mismo orden, en tanto que la jornada se cerrará con un condimento especial: el Súper Especial “La Chacra”, de 5,95 kilómetros, que se disputará a las 15:06.