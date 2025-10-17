El DT de Liverpool cruzó a Mac Allister tras sus dichos en la Selección Argentina

Arne Slot, entrenador de Liverpool no se quedó callado y salió a cruzar a Alexis Mac Allister quien había dicho que su temporada no arrancó de la mejor manera

Después de cerrar la gira de la Selección Argentina con un doblete en la paliza 6-0 a Puerto Rico en Estados Unidos, Alexis Mac Allister dejó una frase que resonó en Inglaterra. Pieza clave para Lionel Scaloni, el mediocampista reconoció post partido que su temporada “no empezó de la mejor manera”, un comentario que no pasó inadvertido en Liverpool.

El 10 de los Reds atraviesa un momento irregular en la Premier League, y sus palabras encendieron cierta incomodidad en el cuerpo técnico. El técnico Arne Slot fue consultado por la situación en conferencia de prensa y eligió responder públicamente.

"No he visto su entrevista. ¿Se refería a la calidad de su juego o a la cantidad de minutos? Se perdió muchos partidos. Esperábamos que volviera para la pretemporada, pero no lo hizo. Eso provocó que no pudiera jugar tres encuentros seguidos, así que entraba y salía. Eso nunca es ideal para un jugador", arrancó el neerlandés.

Si bien lo cruzó en conferencia de prensa, el entrenador confía en que Mac Allister recupere su nivel de campeón del mundo y vuelva a ser el de antes: "Como todos los demás, es un jugador con tanta experiencia que volverá al nivel que él y yo queremos de ahora en adelante".

Con el foco puesto en recuperar el liderazgo del campeonato inglés (está 2° con 15 puntos, uno menos que el líder Arsenal), Liverpool se prepara para recibir a Manchester United en Anfield, por la octava fecha. Antes del silbatazo inicial, Slot evitó la polémica directa, pero marcó su expectativa sobre el compromiso y el nivel del plantel: "Es el partido más visto del mundo, es muy especial ser parte de él. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. El United tuvo un comienzo mejor de lo que muestra la tabla, así que fue un partido muy interesante, sobre todo porque es en Anfield. La afición siempre nos ha apoyado. Tenemos que estar preparados, pero la afición también nos ayudará".

De esta forma, el técnico buscó bajar la tensión y redirigir el foco hacia el clásico inglés, en el que su equipo intentará mantener la racha positiva como local y recuperar la cima del torneo.