El DT de Liverpool cruzó a Mac Allister tras sus dichos en la Selección Argentina

Arne Slot, entrenador de Liverpool no se quedó callado y salió a cruzar a Alexis Mac Allister quien había dicho que su temporada no arrancó de la mejor manera

17 de octubre 2025 · 12:37hs
Después de cerrar la gira de la Selección Argentina con un doblete en la paliza 6-0 a Puerto Rico en Estados Unidos, Alexis Mac Allister dejó una frase que resonó en Inglaterra. Pieza clave para Lionel Scaloni, el mediocampista reconoció post partido que su temporada “no empezó de la mejor manera”, un comentario que no pasó inadvertido en Liverpool.

Slot le respondió a Mac Allister

El 10 de los Reds atraviesa un momento irregular en la Premier League, y sus palabras encendieron cierta incomodidad en el cuerpo técnico. El técnico Arne Slot fue consultado por la situación en conferencia de prensa y eligió responder públicamente.

"No he visto su entrevista. ¿Se refería a la calidad de su juego o a la cantidad de minutos? Se perdió muchos partidos. Esperábamos que volviera para la pretemporada, pero no lo hizo. Eso provocó que no pudiera jugar tres encuentros seguidos, así que entraba y salía. Eso nunca es ideal para un jugador", arrancó el neerlandés.

Si bien lo cruzó en conferencia de prensa, el entrenador confía en que Mac Allister recupere su nivel de campeón del mundo y vuelva a ser el de antes: "Como todos los demás, es un jugador con tanta experiencia que volverá al nivel que él y yo queremos de ahora en adelante".

Con el foco puesto en recuperar el liderazgo del campeonato inglés (está 2° con 15 puntos, uno menos que el líder Arsenal), Liverpool se prepara para recibir a Manchester United en Anfield, por la octava fecha. Antes del silbatazo inicial, Slot evitó la polémica directa, pero marcó su expectativa sobre el compromiso y el nivel del plantel: "Es el partido más visto del mundo, es muy especial ser parte de él. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. El United tuvo un comienzo mejor de lo que muestra la tabla, así que fue un partido muy interesante, sobre todo porque es en Anfield. La afición siempre nos ha apoyado. Tenemos que estar preparados, pero la afición también nos ayudará".

De esta forma, el técnico buscó bajar la tensión y redirigir el foco hacia el clásico inglés, en el que su equipo intentará mantener la racha positiva como local y recuperar la cima del torneo.

Unión, con una doble presión para recibir a Defensa y Justicia

Etcheverry no pudo ante Holger Rune y se despidió del ATP de Estocolmo

Franco Colapinto se presenta en la única práctica libre del GP de Estados Unidos

Unión, con una doble presión para recibir a Defensa y Justicia

Etcheverry no pudo ante Holger Rune y se despidió del ATP de Estocolmo

Franco Colapinto se presenta en la única práctica libre del GP de Estados Unidos

Santa Fe le contestó a Bullrich: "No le pedimos plata a Nación, reclamamos lo que nos deben"

La Selección Argentina superó a Francia y volvió al segundo puesto del ranking FIFA

Alan Crenz vuelve con su poder de nocaut a Villa María

En Unión es fundamental apelar al equilibrio y no perder la calma

Pucará se quedó con el clásico en el Clausura Chijí Serenotti

Franco Colapinto se presenta en la única práctica libre del GP de Estados Unidos

Etcheverry no pudo ante Holger Rune y se despidió del ATP de Estocolmo

La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos