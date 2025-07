El DT de Racing amagó con retirar el equipo en la derrota ante Barracas Central

Si bien en un principio se pensó en una posible posición adelantada, las imágenes mostraron que el VAR analizaba una supuesta infracción del delantero sobre Facundo Bruera, ocurrida dentro del área defendida por Gabriel Arias antes de la conversión. Para mayor sorpresa, el árbitro Nicolás Lamolina fue llamado a revisar la jugada, lo que descartaba la posibilidad de un offside, ya que en ese caso el VAR solo informa sin intervención directa del juez.

LEER MÁS: River se estrena ante el Platense de Kily González

Tras la revisión, Lamolina anuló el gol y cobró penal a favor de Barracas, lo que desató una verdadera explosión de furia en Racing. Los jugadores se le fueron encima y el técnico Gustavo Costas, fuera de sí, fue expulsado por protestar e incluso pareció sugerir que su equipo debía abandonar el campo. Luego de varios minutos de tensión, Rodrigo Insúa ejecutó la pena máxima y convirtió el único tanto del partido.

La explicación de Lamolina

Al final del encuentro, el arquero Gabriel Arias se acercó al juez en busca de respuestas. Lamolina le ofreció su versión: "Gabriel, te voy a pasar a explicar. Es muy simple. El penal es claro. Yo entiendo que viene después del gol que encima está en fuera de juego, entonces tranquilo que no hay un gol mal anulado. Primera parte. Segundo, es claro penal. Fue un partido limpio, no hubo nada. Yo lo que te digo es que no te quedes con el anulado porque es offside".