El DT santafesino Juan Avila dirigirá en CAN de Oruro

El entrenador santafesino Juan Manuel Avila dejó Ecuador para sumarse a CAN de Oruro, elenco que disputará la Liga Nacional de su país en ambas ramas

El joven entrenador santafesino Juan Manuel Avila dejó Ecuador para sumarse al básquet boliviano, en este caso al CAN (Club Atlético Nacional de Oruro).

“Me escribió mi representante y me preguntó si me gustaba esta posibilidad de viajar a Oruro para tomar el equipo que jugará la Liga Nacional Masculina y después la Femenina, por eso no lo dudé”, apuntó en diálogo con el sitio MP Digital.