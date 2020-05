El duro relato de un ex-Unión que superó al coronavirus

Hugo Orlando Gatti no la pasó nada bien, pero le ganó la batalla al coronavirus en Madrid y reapareció en El Chiringuito, el programa del fútbol español que integra en la TV. Allí, contó cómo fueron sus difíciles once días de internación.

"Fui a revisarme porque me pidió mi hijo, yo no sentía nada. Nunca tuve un dolor. Me di cuenta cuando me lo dijeron", empezó el Loco, uno de los grandes referentes de la historia de Boca y rupturista en el puesto de arquero.

Además, reveló que recibió el contacto de un personaje muy relevante para quedarse internado: Florentino Pérez, presidente de Real Madrid. "Después me llamó el jefe. Ahí sí creí que estaba por morir. Yo nunca sentí nada. Si él no me llamaba, me iba", expresó.

"En el hospital preguntaba 'cuándo me voy' y me decían 'mañana' todos los días. Ahí el doctor me dijo que estuve por morir, no lo podía creer. Me han matado en todos lados, pero yerba mala nunca muere", agregó el ex futbolista de 75 años.

Por último, detalló: "Nunca imaginé que estaba enfermo. En el hospital tiraba las pastillas que me daban y las enfermeras se daban cuenta. ¡Tenía una cara de loco! Sentía que me moría ahí, no podía ni caminar".

"Lo único que hacía era comer mandarina, creo que eso me curó ja", cerró entre risas, tras ganar uno de los partidos más difíciles de su vida.