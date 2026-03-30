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La joyita que Argentina quiere arrebatarle a Alemania

La Selección Argentina tendría en la mira a un delantero que actualmente juega en las juveniles de Alemania y que es una de las grandes promesas

30 de marzo 2026 · 16:04hs
La joyita que Argentina quiere arrebatarle a Alemania

La Selección Argentina tendría en la mira a un delantero que actualmente juega en las juveniles de Alemania y que es una de las grandes promesas del fútbol mundial. Se trata de Nicolo Tresoldi, de 21 años, quien nació en Italia, aunque vivió casi toda su vida en Alemania y representa a la selección teutona.

Argentina piensa en otro europibe

La ilusión de la Selección campeona del mundo para quedarse con esta joya del fútbol mundial va por el lado de la madre de Tresoldi, que es argentina. De esta manera, el delantero podría representar a su país de nacimiento (Italia), aquel en el que se crió (Alemania) o el de su madre (Argentina).

Actualmente, Tresoldi juega en el Brujas de Bélgica y ya hizo más de 10 goles en la presente temporada, incluidas anotaciones al Atlético Madrid y al Barcelona en la Champions League. Esto incluso generó el interés por parte del Arsenal de Inglaterra, equipo que va por la triple corona en esta campaña.

Tresoldi también está teniendo una gran actuación en el Europeo Sub 21, donde es el máximo anotador con seis goles en igual cantidad de partidos.

En los últimos años, la Selección se nutrió mucho de jugadores que nacieron en otros países pero que decidieron ponerse la camiseta Albiceleste al aprovechar sus raíces argentinas. Los casos más emblemáticos fueron los de Nico Paz y Alejandro Garnacho, quienes nacieron en España pero decidieron jugar para la Selección argentina.

Argentina Alemania Italia
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