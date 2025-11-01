Uno Santa Fe | Ovación | Dibu Martínez

El error de Dibu Martínez en Aston Villa que terminó en gol de Liverpool

Dibu Martínez cometió un grosero error que derivó en el primer gol de Liverpool para la derrota final del Aston Villa por 2-0

1 de noviembre 2025 · 21:51hs
Dibu Martínez cometió un grosero error en la derrota del Aston Villa ante Liverpool.

Dibu Martínez cometió un grosero error en la derrota del Aston Villa ante Liverpool.

Incontables son los partidos en los que Emiliano Dibu Martínez se vistió de héroe en Aston Villa con atajadas milagrosas y una personalidad avasallante. Este sábado, sin embargo, le tocó salir en la foto del 1-0 de Liverpool debido a un grosero error que cometió al querer salir jugando desde abajo.

Grosero error de Dibu Martínez

A segundos de concluir el primer tiempo en Anfield, con el marcador 0-0, el arquero argentino recibió a la altura del punto penal una pelota del defensor Pau Torres y quiso reiniciar la jugada con un pase hacia el costado izquierdo, donde justamente se encontraba su compañero español.

Si bien siempre se caracterizó por su pegada precisa, esta vez falló en la salida y lo pagó caro: fue apurado por Cody Gakpo y le dejó servido el 1-0 en bandeja a Mohamed Salah, quien definió a la carrera con el arco libre.

Embed - LOS REDS LE GANARON A LOS VILLANOS DEL DIBU MARTÍNEZ | Liverpool 2-0 Aston Villa | RESUMEN

El 2-0 definitivo de los Reds lo sufrió a los 13 minutos del complemento tras una asistencia de Alexis Mac Allister y el posterior remate de Ryan Gravenberch que lo terminó dejando sentado, ya que se desvió entre sus defensores villanos y lo dejó sin posibilidad de meter un manotazo salvador.

En los próximos días, Dibu se sumará a la gira de la Selección Argentina, que hará base en España (seguramente Elche, aunque falta confirmación) y disputará un amistoso el próximo 14 de noviembre frente a Angola en su capital Luanda. Se espera que el arquero campeón del mundo y bicampeón de América sea titular, aunque el técnico Lionel Scaloni podría sorprender y darle minutos a otro compatriota, como ocurrió con Facundo Cambeses en la paliza 5-0 sobre Puerto Rico.

