El especial pedido de Gareca a los hinchas de Chile

Tras la caída en el Defensores del Chaco, el Tigre habló en conferencia de prensa e hizo un análisis del partido: "En general no fuimos claros, Paraguay ganó bien, pero no hubo una gran diferencia en el juego, lo peligroso de ellos fue la pelota parada y nos costó neutralizarlo. Creo que Chile intentó. No estuvimos finos, nos equivocamos en el pase final, llegamos con gente, asumimos riesgos, necesitamos estar más claros el partido que viene. No fuimos tan regulares, tan precisos, pero fue un partido disputado. No fuimos claros, pero lo buscamos en todo momento, tengo sensaciones buenas", sentenció.