El francés Emmanuel Petit criticó duramente al Dibu Martínez

"Recientemente dijo en una entrevista que nunca va demasiado lejos. El chico (Dibu) necesita ir a psicoterapia, ver a un psiquiatra, porque no tenemos la misma definición de lo que son los límites. Francamente, ese tipo debería aprender a controlarse emocionalmente”, dijo Petit en el podcast Rothen´s enflamme, que lo conduce otro exfutbolista, Jerome Rothen, quien también realizó fuertes declaraciones contra Lionel Messi.

Además, el ex volante central agregó: "No debería ser irrespetuoso, no debería descender al hostigamiento. Pero parece que en cada partido estamos esperando algo fuera de los límites de su parte”.

Si bien reconoció la calidad del arquero argentino y su gran nivel, lo cierto es que no dejó de cuestionar su conducta: "Creo que es un muy buen arquero, y que no necesita darse esa motivación tan extrema. Pero en cada lugar al que va, deja una exasperante imagen de su comportamiento”.

Aunque Petit reconoce que las provocaciones forman parte del folclore futbolístico, la realidad es que, según afirmó, el exgolero de Independiente se pasó de la raya: "Creo que Martínez ya fue demasiado lejos. Es suficiente. Soy el primero en aceptar que provocar es parte del fútbol y de la vida en general, pero no debería descender constantemente en la denigración”.

Cabe resaltar que, durante el duelo entre los Villanos y el conjunto de la capital francesa, Martínez fue el blanco de los insultos y silbidos de los hinchas e incluso hasta le dedicaron un agresivo cántico.