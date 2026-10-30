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El gesto de Messi y Antonela con el futbolista que perdió a su familia por el terremoto en Venezuela

Lucas Trejo reveló que recibió la ayuda directamente del astro argentino y su esposa, a quienes quiere “darles un abrazo y agradecerles”.

Ovación

Por Ovación

30 de octubre 2026 · 08:12hs
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El gesto de Messi y Antonela con el futbolista que perdió a su familia por el terremoto en Venezuela

Lucas Trejo, defensor argentino que juega en el Marítimo de Venezuela, relató que Antonela Roccuzzo y Lionel Messi lo ayudaron luego del terremoto en el país caribeño que acabó con la vida de su esposa y sus dos hijos.

"Estuvimos tres días en un edificio entre los escombros, con 40 grados de calor, sin luz. No había bebida, no había comida, todo devastado", comenzó relatando el futbolista.

Por otro lado, señaló: "La primera persona que nos ayudó fue Antonela Roccuzzo, nos mandó todo lo que necesitábamos para armar un campamento".

En declaraciones radiales, Trejo afirmó que la acción fue a través de la fundación que preside la esposa del astro argentino.

Asimismo, dijo que dicha acción permitió que a él y a otras 30 personas no les faltara "bebida, comida, internet" y que lograran hacer una carpa para quedarse a dormir.

En cuanto al papel de Messi, Trejo relató que también fue clave luego de la tragedia.

En ese sentido, contó: “Cuando sucedió todo, hay dos clubes que me ayudaron mucho presencialmente: Monagas e Inter Miami, que es un club que tiene los ojos puestos en el mundo futbolístico por Messi. Fue el que más presente se hizo”.

Lionel Messi, y el gesto para Trejo

Con una marcada emoción por esos acontecimientos, el defensor reveló que el hijo de Guillermo Hoyos (entrenador del Inter Miami) llegó con dos valijas. La primera fue enviada por empleados del club con cosas que Trejo necesitaba.

Pero la segunda valija era del astro rosarino: "La otra maleta me la enviaba Leo Messi con ropa o zapatillas de él. Y me la enviaba en este momento tan difícil, él estaba jugando el Mundial. Así y todo, él se hizo presente".

Por último, el jugador mostró agradecimiento para con el ex capitán de la Selección argentina: “Espero pronto poder ir para darles un abrazo y agradecerles a cada uno que tuvo ese gesto conmigo, y es asombroso que un jugador de la talla mundial de él, del mejor jugador de la historia, haya tenido ese gesto para conmigo y mi familia. Quería resaltarlo y agradecerlo”.

Messi Antonela Roccuzzo Venezuela
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