Viajaban a Rosario con casi 13 mil pastillas de éxtasis ocultas en sus equipajes: hay dos detenidos

La droga fue valuada en más de 257 mil dólares, equivalentes a 403 millones de pesos. Gendarmería encontró los estupefacientes en tres bolsos durante un control sobre la Ruta Nacional 16.

Este sábado por la mañana, efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que realizaban operativos de Prevención Activa en la Base de Patrulla Fija Puente General Belgrano, sobre la Ruta Nacional 16, detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia para efectuar un control.

El micro había partido de la ciudad de Corrientes y circulaba en sentido oeste hacia Resistencia, capital de Chaco. Su destino final era la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe.

Detección

El vehículo llevaba poco recorrido cuando los efectivos inspeccionaron la bodega con equipos de escaneo. Durante el procedimiento, detectaron paquetes de formas irregulares en el interior de tres equipajes, lo que motivó una revisión más exhaustiva.

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Apertura

Con autorización de la Unidad Fiscal de Resistencia, los efectivos abrieron los tres equipajes en presencia de dos testigos. En su interior encontraron más de veinte envoltorios con pastillas, al menos quince de ellos transparentes y de gran tamaño.

Posteriormente, los análisis confirmaron que se trataba de 12.927 pastillas de éxtasis. Los gendarmes identificaron a los propietarios de los bolsos: un hombre y una mujer, ambos argentinos, mayores de edad y pareja entre sí. Los dos fueron aprehendidos.

Valuación

Una vez finalizada el acta del procedimiento, con la firma de los testigos y el recuento de las 12.927 pastillas de éxtasis, uno de los comandantes de Gendarmería Nacional consultó a los especialistas en narcóticos del edificio Centinela, en la ciudad de Buenos Aires, para determinar el valor del cargamento secuestrado.

Según la estimación realizada, la droga incautada fue valuada en 257.700 dólares, equivalentes a unos 403 millones de pesos.

Ley nacional de estupefacientes N° 23.737

Los efectivos informaron el resultado del procedimiento a sus superiores de Gendarmería Nacional, quienes dieron intervención a la Unidad Fiscal Federal de Resistencia. Desde la fiscalía ordenaron el secuestro de las pastillas y dispusieron que el hombre y la mujer aprehendidos continuaran privados de su libertad a disposición de la Justicia.

Además, se inició una investigación para establecer el origen de la droga y determinar si la pareja formaba parte de una red de narcomenudeo. Ambos quedaron imputados como presuntos infractores de la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.