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Kily González se mostró contundente sobre Messi y el Balón de Oro de todos los tiempos

En medio de la polémica votación, el DT de Inter Miami fue claro y puso a la Pulga por sobre cualquier rival: "No hay otro mejor que él, no solo por lo que hace en el campo de juego, sino por su edad"

24 de octubre 2026 · 10:55hs
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Kily González no dudó y eligió a Messi como el mejor jugador de todos los tiempos.

Kily González no dudó y eligió a Messi como el mejor jugador de todos los tiempos.

Si bien desde France Football ya aclararon que el polémico Balón de Oro de todos los tiempos no es más que una votación para fanáticos y no implica la entrega de un nuevo galardón, las discusiones respecto de quién lo merece más persisten. Así, mientras Cristiano Ronaldo encabeza cómodo la votación, el entrenador de Inter Miami, Cristian Kily González, dejó en claro quién es su favorito: "Leo... No hay otro mejor que él".

El Kily puso a Messi por encima de todos

En la antesala de lo que será el duelo de esta tarde ante New York Red Bulls, el DT de las Garzas habló con la prensa y la pregunta se hizo presente: ¿A quién le daría el Balón de Oro de todos los tiempos?

"A Leo... No hay otro mejor que él. No solamente por lo que hace dentro del campo de juego, sino por su edad. Es un nene, es un chico que te transmite de qué manera hay que afrontar este deporte. Siempre le digo lo mismo: el fútbol es un deporte del que tenés que estar enamorado y él lo está", reflexionó el Kily.

Al ampliar sobre su respuesta, el entrenador no escatimó en elogios: "Tener el privilegio de poder estar hoy con él y que sus compañeros vean cómo entrena, compite y se entrega te moviliza continuamente. Soy una persona a la que a veces cargan porque lo agarro, lo beso... Lo amo por todo lo que genera. Obvio que no quiere ponerse como ejemplo, pero toda la gente lo ve así porque es la perfección en todo lo que hace. El mejor de todos es el más humilde y hoy lo tengo conmigo. Ya conocía cómo era y acá no deja de sorprenderme día a día".

A sus 39 años y ya retirado de la Selección Argentina, el foco de Leo Messi pasa íntegramente por su presente con Inter Miami. De todas maneras, no dejó de sorprender a propios y ajenos que la Pulga haya decidido meter un viaje relámpago desde España, tras recibir el premio Princesa de Asturias de los Deportes, para llegar a tiempo al duelo de hoy. "Lo esperamos, obvio. Más allá de contar con él, lo que a mí me llena de orgullo es el compromiso que él tiene con el club y con todos nosotros. Tenemos que sentirnos orgullosos que, por propia iniciativa de él, quiera estar y jugar después de toda esta emoción tan fuerte que ha vivido y que está viviendo en España", cerró el Kily.

Kily González Messi Inter Miami
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