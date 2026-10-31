"Pasos al Contado": la app del Concejo de Santa Fe que premia por caminar y permite canjear puntos por beneficios

La plataforma suma un punto cada 1.000 pasos y permite acceder a descuentos en comercios adheridos. Es gratuita para Android, está destinada a mayores de 16 años y próximamente llegará a iOS.

App móvil. Presentaron "Pasos al Contado", una app gratuita para Android que premia la actividad física con puntos canjeables por beneficios.

El Concejo Municipal de Santa Fe presentó “Pasos al Contado” , una aplicación gratuita que busca incentivar la actividad física y fortalecer el vínculo con los comercios de cercanía. La herramienta fue lanzada este viernes en la costanera y propone una dinámica sencilla: caminar, acumular puntos y canjearlos por descuentos y beneficios en negocios de la ciudad.

La aplicación ya se encuentra disponible para dispositivos Android y próximamente podrá descargarse en iOS. Está destinada a personas mayores de 16 años y permite sumar puntos a partir de los pasos que cada usuario realiza durante el día, sin necesidad de mantener la aplicación abierta.

El mecanismo funciona de manera automática: cada 1.000 pasos equivalen a un punto. Una vez acumulados, los usuarios pueden ingresar a la sección de recompensas, consultar los beneficios disponibles y elegir en qué comercio realizar el canje.

Una propuesta que une salud y desarrollo comercial

El presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile, explicó que la iniciativa surgió de las mesas de trabajo de ADN Santa Fe, los encuentros que impulsa la Presidencia del cuerpo legislativo para recoger propuestas de instituciones y vecinos y promover el desarrollo de los barrios.

“Esta iniciativa surgió en las mesas de ADN y nos planteamos un doble objetivo: fomentar la actividad física y acercar clientes a los comercios locales”, señaló Basile.

El titular del Concejo vinculó el lanzamiento con uno de los ejes de trabajo de la institución durante este año: generar herramientas que acompañen el desarrollo productivo de la ciudad.

“Esta nueva app va en ese sentido: queremos unir un hábito saludable como es caminar, a través de la tecnología y de una actividad lúdica, con la llegada de potenciales clientes a la puerta de un comercio de la ciudad”, agregó.

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También destacó los espacios públicos y los circuitos peatonales de Santa Fe como ámbitos propicios para desarrollar la propuesta. “Santa Fe tiene espacios verdes hermosos. Dos costaneras con muchos kilómetros para caminar, unidos al bulevar; parques y grandes avenidas con bicisendas y circuitos peatonales; y siempre hay un comercio cerca”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que la aplicación busca estimular una práctica que muchos vecinos ya realizan y, al mismo tiempo, afianzar el vínculo con los negocios de proximidad.

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Qué comercios participan de Pasos al Contado

La propuesta cuenta con el acompañamiento de distintas entidades del sector comercial y de servicios de la ciudad. Entre los socios estratégicos se encuentran la Asociación de Comerciantes de la Avenida Aristóbulo del Valle, la Cámara de Heladerías, la Cámara de Gimnasios, la Cámara de Bares y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, además de comercios independientes.

Desde la Cámara de Gimnasios, su referente Ernesto Capozzolo destacó la relación entre la iniciativa y la promoción de hábitos saludables.

“Está muy alineada con la misión y los valores de las empresas del sector del fitness, porque justamente busca anclar la actividad física a la salud. Así que este programa viene como anillo al dedo a nuestros objetivos”, manifestó. Además, anticipó que buscarán sumar a la mayoría de los gimnasios de Santa Fe.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Bares, Maximiliano Chiarelli, valoró la articulación entre el sector público y el privado.

“Es una iniciativa súper positiva que articula el ámbito público y privado y nos encuentra trabajando en conjunto, incentivando a las promociones de los bares y restaurantes de la ciudad de Santa Fe”, sostuvo.

Cómo descargar la aplicación y sumar puntos

Para comenzar a utilizar “Pasos al Contado”, los usuarios deben descargar la aplicación en un dispositivo Android y registrarse. A partir de ese momento, el sistema contabiliza automáticamente los pasos diarios y acredita un punto por cada 1.000 pasos realizados.

Los beneficios disponibles pueden consultarse en la sección de recompensas, donde cada participante encuentra las promociones ofrecidas por los comercios adheridos y puede elegir dónde utilizar sus puntos.

La participación está habilitada para personas mayores de 16 años. La descarga es gratuita y la versión para iOS estará disponible próximamente.

Cómo pueden sumarse los comercios

Los negocios interesados en participar también pueden incorporarse a la plataforma. Para hacerlo, deben completar el formulario de inscripción disponible en pasosalcontado.ar/sumate, dejar un correo electrónico y un teléfono de contacto para recibir el alta.

La información sobre el funcionamiento de la iniciativa y los beneficios puede consultarse en pasosalcontado.ar. También está disponible en Instagram como @pasosalcontado.

Con esta propuesta, el Concejo busca vincular una actividad cotidiana como caminar con beneficios para los vecinos y nuevas oportunidades de promoción para los comercios santafesinos.