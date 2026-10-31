El Paraná llegó a los 5,89 metros en Reconquista y el agua ya desbordó los muelles del puerto

La crecida avanzó sobre el sector portuario y el parque del Club Náutico permanece bajo agua. Hay ocho familias afectadas y el sistema de defensas continúa funcionando sin necesidad de activar las bombas.

Crecida del Paraná. El río alcanzó los 5,89 metros en Reconquista, superando los muelles del puerto.

El río Paraná alcanzó los 5,89 metros en Puerto Reconquista durante la tarde de este sábado 31 de octubre, según la medición de Prefectura Naval Argentina realizada a las 14. La crecida ya se hace visible en el frente portuario, donde el agua superó los muelles , mientras que el parque del Club Náutico permanece completamente bajo agua desde la víspera.

En tanto, en el frente de Guardería Amarras, el nivel del río todavía cuenta con margen para avanzar sobre el sector. La situación mantiene en alerta a las autoridades y a los vecinos, aunque desde la Municipalidad de Reconquista informaron que el sistema de defensas continúa respondiendo correctamente y cumpliendo su función de protección.

Ocho familias y 28 personas afectadas

De acuerdo con el último relevamiento municipal, no se registraron nuevas familias evacuadas ni autoevacuadas. Actualmente, el operativo contabiliza dos familias evacuadas en Servicios Públicos y seis autoevacuadas.

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Además, tres personas permanecen en sus viviendas para cuidar sus pertenencias. En total, son ocho familias y 28 personas afectadas por la crecida del Paraná.

El municipio también informó que durante la última jornada no fue necesario poner en funcionamiento el sistema de bombeo, debido a que las condiciones actuales no requirieron su utilización.

Gestionan fondos para reforzar y elevar las defensas

En paralelo al monitoreo de la situación, la Municipalidad continúa las gestiones ante los gobiernos nacional y provincial para obtener los recursos necesarios para reforzar y elevar las defensas de Puerto Reconquista.

El objetivo es fortalecer la infraestructura de protección y ampliar la capacidad de respuesta ante futuras crecidas del río Paraná.

Desde el Ejecutivo local señalaron que, si bien el sistema de defensas funciona correctamente en las actuales condiciones, consideran fundamental avanzar con las obras para mejorar la prevención y la seguridad de las familias de la zona.

Monitoreo y recomendaciones ante la crecida

La Municipalidad mantiene el seguimiento de la evolución del río y de los sectores más expuestos, en coordinación con las instituciones que forman parte del operativo preventivo.

Asimismo, recordó a la comunidad la importancia de consultar los canales oficiales de información, sumarse al canal de WhatsApp municipal, descargar la aplicación Reco Digital y agendar el número de Ojos en Alerta: 3482-730030, para comunicar emergencias o situaciones que requieran intervención.

Entre las recomendaciones, se solicita evitar circular por zonas anegadas y respetar las indicaciones de los equipos de asistencia.

Mientras el Paraná continúa creciendo y el agua avanza sobre los sectores costeros del puerto, Reconquista sostiene el monitoreo preventivo y las gestiones para fortalecer sus defensas. Por el momento, no se informaron nuevas evacuaciones y el sistema de protección continúa funcionando sin necesidad de activar las bombas.