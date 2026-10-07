El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

La presentación del Grupo Cali y Sergio Torres, pensada como una sorpresa especial para Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina, fue interrumpida apenas un minuto después de comenzar.

La noche que debía ser inolvidable para Lionel Messi también tuvo un momento inesperado para los músicos santafesinos convocados para participar de la despedida del capitán argentino. El Grupo Cali, con Darío Zanco y Sergio Torres al frente de la presentación, había sido elegido para formar parte de una sorpresa especial preparada para la Pulga.

Sin embargo, el show fue abruptamente interrumpido apenas un minuto después de su comienzo, cuando Messi y su familia decidieron retirarse del Monumental mientras sus compañeros y allegados de la Selección le realizaban un pasillo.

La situación generó sorpresa y también malestar entre los santafesinos que habían seguido con expectativa la participación del grupo en una noche tan especial.

La versión de Zanco y Grupo Cali tras lo ocurrido en la despedida de Messi

Ante las repercusiones, Darío Zanco utilizó su muro de Facebook para explicar lo sucedido y dejar en claro que la interrupción no tuvo relación con una decisión de los músicos.

“Queremos aclarar que el show fue suspendido por causas de fuerza mayor, pero obviamente seguimos en el vestuario…”, comenzó el mensaje del cantante.

Zanco agregó: “Mil disculpas a todas las personas que estaban esperando este momento, había mucha ilusión y ganas de que la presentación saliera bien, pero lamentablemente cuestiones relacionadas con la organización hicieron que no pudiera desarrollarse como esperábamos”.

Y remarcó: “Esperamos sepan entender que estas cuestiones son ajenas a nosotros. Gracias por comprender y acompañarnos siempre”.

Sergio Torres y un vínculo especial con Messi

Más allá de lo ocurrido con la presentación, Sergio Torres también dejó su propio mensaje en las redes sociales. El cantante, que construyó durante los últimos años un vínculo especial con Messi, eligió quedarse con la posibilidad de haber participado de una jornada histórica.

“Gracias, Leo, por la oportunidad de cerrar mi show despidiéndote en tu último partido con la Selección Argentina. Un momento que voy a guardar para siempre en mi corazón”, expresó Torres.

"Sergio Torres":

Porque fue el ‘show sorpresa’ para Lionel Messi en su despedida de la Selección pic.twitter.com/vXBNqT6eYz — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 7, 2026

El músico santafesino también le agradeció al capitán argentino por las alegrías y emociones que le regaló al país durante su trayectoria.

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“Gracias por tantas alegrías, por hacernos tan felices y por llevar nuestra bandera a lo más alto. Nos regalaste sueños, emociones y un orgullo que nunca vamos a olvidar”, escribió, acompañando el mensaje con referencias a los títulos conquistados por la Selección.

Finalmente, Torres cerró con una frase cargada de emoción: “¡Gracias, capitán, por tanto! Que Dios te bendiga siempre”, arrobando además a Lionel Messi.

De esta manera, tanto Zanco como Torres buscaron poner claridad sobre una situación que generó desconcierto entre quienes esperaban disfrutar del show. La interrupción no respondió a una decisión del Grupo Cali, según la explicación brindada por Zanco, mientras que Torres prefirió rescatar el valor simbólico de haber compartido, aunque fuera por unos instantes, una noche que quedará para siempre en la historia de Messi y de la Selección Argentina.