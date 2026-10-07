Uno Santa Fe | Ovación | Cali

El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

La presentación del Grupo Cali y Sergio Torres, pensada como una sorpresa especial para Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina, fue interrumpida apenas un minuto después de comenzar.

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2026 · 09:04hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

La noche que debía ser inolvidable para Lionel Messi también tuvo un momento inesperado para los músicos santafesinos convocados para participar de la despedida del capitán argentino. El Grupo Cali, con Darío Zanco y Sergio Torres al frente de la presentación, había sido elegido para formar parte de una sorpresa especial preparada para la Pulga.

LEER MÁS: Messi: 207 partidos, 125 goles y una historia para siempre con la Selección

Sin embargo, el show fue abruptamente interrumpido apenas un minuto después de su comienzo, cuando Messi y su familia decidieron retirarse del Monumental mientras sus compañeros y allegados de la Selección le realizaban un pasillo.

La situación generó sorpresa y también malestar entre los santafesinos que habían seguido con expectativa la participación del grupo en una noche tan especial.

La versión de Zanco y Grupo Cali tras lo ocurrido en la despedida de Messi

Ante las repercusiones, Darío Zanco utilizó su muro de Facebook para explicar lo sucedido y dejar en claro que la interrupción no tuvo relación con una decisión de los músicos.

Queremos aclarar que el show fue suspendido por causas de fuerza mayor, pero obviamente seguimos en el vestuario…”, comenzó el mensaje del cantante.

Zanco agregó: “Mil disculpas a todas las personas que estaban esperando este momento, había mucha ilusión y ganas de que la presentación saliera bien, pero lamentablemente cuestiones relacionadas con la organización hicieron que no pudiera desarrollarse como esperábamos”.

Y remarcó: “Esperamos sepan entender que estas cuestiones son ajenas a nosotros. Gracias por comprender y acompañarnos siempre”.

Sergio Torres y un vínculo especial con Messi

Más allá de lo ocurrido con la presentación, Sergio Torres también dejó su propio mensaje en las redes sociales. El cantante, que construyó durante los últimos años un vínculo especial con Messi, eligió quedarse con la posibilidad de haber participado de una jornada histórica.

Gracias, Leo, por la oportunidad de cerrar mi show despidiéndote en tu último partido con la Selección Argentina. Un momento que voy a guardar para siempre en mi corazón”, expresó Torres.

El músico santafesino también le agradeció al capitán argentino por las alegrías y emociones que le regaló al país durante su trayectoria.

LEER MÁS: El mensaje de Unión para Messi tras su despedida de la Selección Argentina

Gracias por tantas alegrías, por hacernos tan felices y por llevar nuestra bandera a lo más alto. Nos regalaste sueños, emociones y un orgullo que nunca vamos a olvidar”, escribió, acompañando el mensaje con referencias a los títulos conquistados por la Selección.

Finalmente, Torres cerró con una frase cargada de emoción: “¡Gracias, capitán, por tanto! Que Dios te bendiga siempre”, arrobando además a Lionel Messi.

De esta manera, tanto Zanco como Torres buscaron poner claridad sobre una situación que generó desconcierto entre quienes esperaban disfrutar del show. La interrupción no respondió a una decisión del Grupo Cali, según la explicación brindada por Zanco, mientras que Torres prefirió rescatar el valor simbólico de haber compartido, aunque fuera por unos instantes, una noche que quedará para siempre en la historia de Messi y de la Selección Argentina.

Cali Lionel Messi Sergio Torres
Noticias relacionadas
torneo oficial a2: unl supero a almagro b en su ultimo juego de la fase regular

Torneo Oficial A2: UNL superó a Almagro B en su último juego de la fase regular

Tapia le dedicó una carta de despedida a Messi.

La carta de Chiqui Tapia para despedir a Messi: "Mi héroe favorito"

el mensaje de union para messi tras su despedida de la seleccion argentina

El mensaje de Unión para Messi tras su despedida de la Selección Argentina

messi: 207 partidos, 125 goles y una historia para siempre con la seleccion

Messi: 207 partidos, 125 goles y una historia para siempre con la Selección

Lo último

Insólito momento: el comunicado de Grupo Cali tras la suspensión de su show en la despedida de Lionel Messi

Insólito momento: el comunicado de Grupo Cali tras la suspensión de su show en la despedida de Lionel Messi

Nobel de Química 2026: el descubrimiento que permitió explicar un misterio de la vida

Nobel de Química 2026: el descubrimiento que permitió explicar un misterio de la vida

El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

Último Momento
Insólito momento: el comunicado de Grupo Cali tras la suspensión de su show en la despedida de Lionel Messi

Insólito momento: el comunicado de Grupo Cali tras la suspensión de su show en la despedida de Lionel Messi

Nobel de Química 2026: el descubrimiento que permitió explicar un misterio de la vida

Nobel de Química 2026: el descubrimiento que permitió explicar un misterio de la vida

El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

Adrián Maglia profundiza la articulación con provincia y gana protagonismo en el peronismo santafesino

Adrián Maglia profundiza la articulación con provincia y gana protagonismo en el peronismo santafesino

Alejandro Domínguez, en la despedida de Messi: Es un orgullo para Sudamérica

Alejandro Domínguez, en la despedida de Messi: "Es un orgullo para Sudamérica"

Ovación
El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

Messi: 207 partidos, 125 goles y una historia para siempre con la Selección

Messi: 207 partidos, 125 goles y una historia para siempre con la Selección

El mensaje de Unión para Messi tras su despedida de la Selección Argentina

El mensaje de Unión para Messi tras su despedida de la Selección Argentina

Lionel Scaloni: Nunca pensé que iba a ser DT del mejor jugador de la historia

Lionel Scaloni: "Nunca pensé que iba a ser DT del mejor jugador de la historia"

Video: Enzo Fernández no pudo contener las lágrimas en la despedida de Messi

Video: Enzo Fernández no pudo contener las lágrimas en la despedida de Messi

Policiales
Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe