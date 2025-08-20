El Inter Miami de Leo Messi tendrá una dura parada ante Tigres en la Leagues Cup El partido entre el Inter Miami de Leo Messi y Tigres se juega desde las 21, en el Chase Stadium, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV. Por Ovación 20 de agosto 2025 · 08:00hs

El Inter Miami de Lionel Messi recibe este miércoles a Tigres de México, por los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

El partido se juega desde las 21 horas de la Argentina, en el Chase Stadium, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.

De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano busca defender el título de campeón. Lionel Messi era duda para el encuentro tras ausentarse de la práctica. Las posibles formaciones de Inter Miami vs Tigres Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez. DT: Javier Mascherano. Tigres: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Juan Purata, Jesús Garza; Diego Lainez, Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera; André-Pierre Gignac, Ángel Correa. DT: Guido Pizarro. .