El maleficio que buscará romper la Selección en el debut del Mundial

La Selección argentina arrastra un maleficio que la persiguió al Mundial siguiente de haberse consagrado campeona. En ese sentido, buscará romper una racha negativa en el torneo de los Estados Unidos, México y Canadá 2026 cuando enfrente a Argelia, el 16 de junio del próximo año en la primera fecha del Grupo J.

Es que el elenco nacional viene de perder los dos encuentros inaugurales, luego de haber sido campeón del Mundo en el certamen anterior.

Entre las ediciones de Alemania Federal 1974 y Corea del Sur-Japón 2002, la selección que jugaba el primer partido era la campeona del torneo anterior y no el elenco anfitrión.

De esa manera, la Argentina “abrió” el Mundial de España 1982, el 13 de junio, con derrota por 1 a 0 frente a Bélgica, en el Camp Nou de Barcelona, con gol de Erwin Vandenbergh, a los 17 minutos del segundo tiempo, por el Grupo 3.

Luego el conjunto nacional, que tenía a un debutante Diego Maradona y era dirigido por César Luis Menotti, se recuperaría con victorias por 4 a 1 sobre Hungría y 2-0 ante El Salvador para quedar segundo de los belgas (5 puntos) y pasar a la siguiente instancia con 4 unidades.

Ya después le tocó el Grupo C y quedó eliminado tras caer por 2 a 1 ante Italia (sería el campeón) y por 3 a 1 con Brasil.

Italia 1990, el otro registro negativo para la Selección Argentina

El otro dato negativo se produjo en el Mundial de Italia 1990, cuando el 8 de junio en el estadio Giuseppe Meazza de Milán cayó por 1 a 0 frente a la debutante y desconocida selección de Camerún, con gol de François Omam-Biyik, a los 22 minutos del complemento, por el Grupo B.

Luego, el equipo encabezado por Maradona y dirigido por Carlos Bilardo, se recuperaría con un triunfo por 2 a 0 sobre la Unión Soviética y un empate 1 a 1 con Rumania para sumar 3 puntos y quedar como uno de los mejores terceros, detrás del conjunto africano (4) y de los europeos del este (3) por diferencia de gol.

En octavos de final llegó la temida Brasil, pero la argentina la venció por 1 a 0, luego fue triunfo por 3-2 en la definición por penales ante Yugoslavia, con las atajadas de Sergio Goycochea (entró ante la Unión Soviética por un fracturado Nery Pumpido), luego de igualar 0 a 0 en los noventa minutos reglamentarios y los 30 del alargue.

En semifinales fue empate 1 a 1 con Italia, que venía sin recibir goles en contra y se asomaba como candidata al título, y luego vino el triunfo en los penales por 4 -3 con otra gran actuación de Goycochea.

En la final, lamentablemente el equipo cayó por 1 a 0 con Alemania Federal, faltando pocos minutos para el cierre del encuentro, tras un penal polémico sancionado por el árbitro uruguayo nacionalizado mexicano Edgardo Codesal, que cambió por gol Andreas Brehme.

El conjunto albiceleste, entonces, buscará ante Argelia romper esa racha negativa y también arrancar con el pie derecho para tomarse revancha de la derrota sufrida en el cotejo inaugural de Qatar 2022 frente a Arabia Saudita por 2 a 1.