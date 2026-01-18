El marplatense Comesaña derrotó a Kypson en su debut en el Abierto de Australia

El marplatense Francisco Comesaña le ganó al estadounidense Patrick Kypson por 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3, en su estreno en el Abierto de Australia.

En un partido que duró aproximadamente tres horas , el oriundo de Mar del Plata venció en cuatro sets, con un resultado de 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3 , al estadounidense que ocupa el puesto número 116 del Ranking ATP.

“Fue un buen partido, lo venía llevando bien a pesar de que no tenía las mejores sensaciones. Con lo que tenía, estaba haciendo las cosas más o menos bien y, a partir del tercer set, me jugaron una mala pasada los nervios y se me empezó a calentar todo el cuerpo: cuadriceps, los dos brazos y se me escapó un quiebre. Entonces, empece a buscar formas para relajarme y, en el cuarto set, empece a sentirme bien nuevamente y Kypson también empezó a jugar un poquito mejor y a pegarle mejor con la derecha. Tire unas buenas pelotas que me ayudaron a quebrar en el 4-3” afirmó Comesaña que, en la próxima ronda del certamen enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe (29°).

Cómo llegó Comesaña al Abierto de Australia

Además, el marplatense se refirió a su preparación para este primer Grand Slam del 2026: “Obviamente, uno quiere arrancar de la mejor manera. Hice una muy buena pretemporada con todo el equipo y llegue en muy buena forma a toda la gira que hice asi que quizás por eso me puse un poquito de presión. Tengo que aceptar el nivel que tengo el día que me toca jugar y eso es lo que me llevo de hoy”.

Quien no corrió con la misma fortuna que Comesaña fue el bonaerense Camilo Ugo Carabelli que perdió 6(5)-7, 1-6 y 2-6 con el húngaro Marton Fucsovics.

En este primer domingo del Australian Open, otros tres argentinos tendrán su presentación: Mariano Navone ante el serbio Hamad Medjedovic, Juan Manuel Cerúndolo ante el local Jordan Thompson y Thiago Tirante ante el australiano Aleksandar Vukic.