Sanjustino va por un golpe fuerte en Gualeguaychú

Sanjustino afrontará este domingo un desafío decisivo en el Torneo Regional Amateur: visitará a Juventud Unida por la ida de las semifinales.

Sanjustino ya tiene hoja de ruta y objetivo claro. Tras la resolución del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, que determinó la descalificación de Defensores de Pronunciamiento, quedó definido el rival y el escenario para el único representante de la Liga Santafesina que continúa en carrera en el Torneo Regional Amateur.

El fallo conocido este miércoles acomodó el cuadro y le dio forma a la Cuarta Ronda . De esta manera, Sanjustino visitará a Juventud Unida de Gualeguaychú en el partido de ida de las semifinales. El encuentro se disputará el domingo 18 de enero , desde las 17 , en el estadio De los Eucaliptos , un reducto tradicional y siempre complejo.

Será el primer chico de una serie clave, donde cada detalle puede resultar determinante de cara a la revancha.

Sanjustino, con la ilusión en alto

El Verde llega a esta instancia con la confianza de haber superado etapas exigentes y con la responsabilidad de sostener la bandera de la Liga Santafesina en el plano regional. Sabe que el desafío será mayúsculo, pero también que está ante una oportunidad histórica para dar un paso más rumbo al objetivo mayor.

La terna arbitral ya fue designada y provendrá de la Liga Riotercerense. Lucas Rodríguez será el juez principal, acompañado por Lautaro Macchiavello y Joaquín Paredes como asistentes, mientras que Agustín Villafañe se desempeñará como cuarto árbitro.