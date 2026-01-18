Uno Santa Fe | Ovación | Tomás Galván

Tomás Galván, el ex-Colón con la ilusión renovada en River: "Uno siempre quiere pelear por un lugar"

Tomás Galván, con pasado reciente en Colón, volvió a River tras cuatro préstamos y empezó el 2026 sumando minutos en los amistosos.

18 de enero 2026 · 12:49hs
Después de varios años de recorrido lejos de Núñez, Tomás Galván volvió a River con una motivación renovada y la convicción de que esta vez puede ser diferente. El volante ofensivo, exjugador de Colón, tuvo participación en los amistosos ante Millonarios y Peñarol, convirtió un penal ante el equipo uruguayo y dejó en claro que quiere ganarse un lugar en el plantel que conduce Marcelo Gallardo.

Estoy muy contento por volver al club y sumar minutos. Lo tomo como una oportunidad”, expresó el mediocampista de 25 años, que atraviesa sus primeros pasos del 2026 con optimismo y confianza. El regreso a River se da luego de cuatro cesiones consecutivas, un recorrido que incluyó experiencias en Defensa y Justicia, Colón, Tigre y Vélez.

El paso por Colón, una etapa de crecimiento

En ese camino, Colón representó una estación clave para Galván. En Santa Fe sumó rodaje en Primera División, convivió con la exigencia de un club grande del interior y fortaleció aspectos de su juego que hoy intenta capitalizar en River.

Estuve cuatro años afuera del club. Me sirvió para tomar experiencia, ganar minutos y roce de Primera”, reconoció en diálogo con ESPN, valorando especialmente lo aprendido en cada uno de esos desafíos, entre ellos su etapa como sabalero.

La confianza de Gallardo y el rol en la cancha

Galván también se refirió a las indicaciones que recibe del entrenador millonario y al rol que más cómodo le resulta.

Es lo que me pide Marcelo: que rompa líneas, que me asocie con los volantes. La verdad, me siento muy cómodo ahí”, explicó, dejando en claro que su mejor versión aparece como enganche o volante interno, posiciones que ya ocupó durante su paso por Colón.

Ilusión intacta en Núñez

Con mayor madurez futbolística y personal, Galván entiende que el desafío es enorme, pero no esquiva la ambición.

Uno siempre quiere pelear por un lugar en un club como River”, sentenció, ilusionado.

Desde su paso por Colón, que le aportó carácter y continuidad, hasta este presente en River, el mediocampista intenta transformar la experiencia acumulada en una oportunidad concreta. El camino no será sencillo, pero Galván ya dejó en claro que está dispuesto a dar la pelea.

