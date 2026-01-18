Uno Santa Fe | Ovación | Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia estrena la defensa del título ante Estudiantes (VM)

Independiente Rivadavia enfrentará este domingo a Estudiantes en Villa Mercedes por los 32avos de final de la Copa Argentina.

18 de enero 2026 · 11:44hs
La Copa Argentina abrirá un nuevo capítulo para Independiente Rivadavia, que regresará a la competencia con el orgullo de ser el campeón vigente. El equipo mendocino debutará este domingo desde las 19, en el estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes, ante Estudiantes, un viejo conocido al que ya supo eliminar en el inicio de su campaña consagratoria. El ganador avanzará a los 16avos de final, donde espera el vencedor del cruce entre Tigre y Claypole.

El recuerdo imborrable de la consagración

La Lepra llega con la memoria fresca de una final histórica, aquella que lo convirtió en el primer club mendocino campeón oficial, tras imponerse por penales a Argentinos Juniors en Córdoba. En ese partido decisivo, Álex Arce y Matías Fernández marcaron en el empate 2-2, y una atajada clave de Gonzalo Marinelli sostuvo al equipo en la definición desde los doce pasos. El remate final de Sebastián Villa selló el 5-3 y la gloria eterna.

En números, Independiente Rivadavia acumula 18 partidos en la Copa, con siete triunfos, cinco empates y seis derrotas, además de un equilibrio perfecto en goles (19 a favor y 19 en contra). Su mejor actuación, claro está, fue la consagración en la decimotercera edición.

Berti, un técnico con huella copera

El entrenador Alfredo Berti es una pieza clave en esta historia. Con una trayectoria extensa en el certamen, fue el arquitecto del título reciente, superando a Estudiantes, Platense, Central Córdoba de Rosario, Tigre, River y Argentinos Juniors, varios de ellos mediante definiciones por penales. En total, su balance en la competencia es de cinco victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

Estudiantes, el referente del Ascenso

Del otro lado estará Estudiantes, el equipo con más presencias en la historia de la Copa Argentina entre los clubes del Ascenso. El Pincha disputó 31 partidos, con 14 triunfos, diez empates y siete derrotas, y alcanzó las semifinales en dos oportunidades (2012-2013 y 2019).

Uno de sus recuerdos más emblemáticos es el triunfo 1-0 ante River en los 16avos de final de la edición 2012-2013, uno de los grandes batacazos del torneo. Conducido por Juan Manuel Sara, buscará dar el golpe y frenar el andar del campeón defensor.

El dato que pesa en el debut

Independiente Rivadavia intentará evitar un antecedente incómodo: el de los campeones que cayeron en su primer partido posterior al título. La historia marca más éxitos que fracasos, pero el caso reciente de Central Córdoba de Santiago del Estero, eliminado en su estreno como defensor, funciona como advertencia.

Probables formaciones

Independiente Rivadavia (3-4-1-2): Ramiro Macagno; Sheyko Studer, Leonard Costa, Alejo Osella; Ezequiel Bonifacio, Tomás Bottari, José Florentín, Juan Manuel Elordi; Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Álex Arce.

DT: Alfredo Berti.

Estudiantes (4-4-2): Nicolás Campisi; Facundo Ardiles, Jorge Benítez, Santiago Monzón, Franco Quinteros; Enzo Acosta, Román Rodríguez, Rodrigo Melo, Tomás Squié; Jorge Correa y Darío Rostagno.

DT: Juan Manuel Sara.

Con historia, estadísticas y expectativas cruzadas, Independiente Rivadavia y Estudiantes pondrán primera en Villa Mercedes, en un duelo que promete intensidad y que marcará el pulso inicial del campeón en su nuevo camino copero.

