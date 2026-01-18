Colón se mueve en el mercado: ¿podrían darse más salidas del plantel?

Colón define sus últimos movimientos en el mercado de pases, y no se descarte que en función de los que vengan se puedan dar más salidas.

Mientras la delegación se prepara para viajar a Paysandú y continuar con la pretemporada, el mercado de pases de Colón sigue activo y no se descartan nuevos movimientos en el plantel. La dirigencia avanza por un nombre fuerte para la última línea y, en paralelo, analiza posibles desprendimientos para reordenar el plantel de cara a la Primera Nacional.

El Sabalero acelera gestiones por Federico Rasmussen , zaguero central experimentado , que supo compartir defensa con Pier Barrios , otro de los refuerzos apuntados a convertirse en líderes del fondo . En el club lo consideran clave para el proyecto deportivo : jerarquía, experiencia y calidad para potenciar un sector determinante en el objetivo de pelear arriba.

Si la operación llega a buen puerto, Colón pasaría a contar con una zaga compuesta por Rasmussen y Barrios, además de Sebastián Olmedo —marcador central que llega a préstamo por un año desde Atlético Tembetary (Paraguay)— y Zahir Ibarra, surgido de las inferiores. A ese abanico se suman juveniles del plantel y la versatilidad de Federico Lértora, quien en distintos tramos de su carrera actuó como central.

Un escenario que puede derivar en salidas

La eventual superpoblación en la defensa podría desencadenar una salida, como ya ocurrió con Nicolás Talpone. En ese contexto, el nombre que aparece en el radar es Nicolás Thaller, por quien Colón realizó una compra en enero de 2024 y que cuenta con un contrato importante.

El análisis no se limita a la última línea. En ataque, si surge la oportunidad de sumar otro delantero, tampoco sería descabellado que el club evalúe la rescisión de Facundo Castro, otro de los vínculos relevantes del plantel. Para ese puesto ya arribaron Alan Bonansea (desde Patronato) y Lucas Cano, centrodelantero a préstamo por un año desde Deportivo Táchira (Venezuela).

Préstamos y rodaje para los juveniles

En el tramo final del mercado, Colón también contempla ceder a préstamo a algunos juveniles para garantizarles continuidad y competencia, una decisión alineada con la necesidad de equilibrar el plantel y potenciar activos.

Con la pretemporada en marcha y negociaciones abiertas, el Sabalero ajusta piezas: refuerza donde entiende que hace falta jerarquía y mantiene abierta la puerta a nuevas salidas para llegar al inicio del torneo con un plantel más equilibrado y competitivo.