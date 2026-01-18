Lanús abre su camino copero ante Sarmiento de La Banda en Caseros

Lanús, reciente campeón de la Copa Sudamericana, cerrará la jornada inaugural de la Copa Argentina frente a Sarmiento de La Banda.

Lanús y Sarmiento de La Banda le pondrán punto final a la jornada inaugural de los 32avos de Final de la Copa Argentina. El duelo se disputará este domingo, desde las 21.15, en el estadio Ciudad de Caseros, y marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambos. El ganador se cruzará en la próxima instancia con Instituto de Córdoba o Atlanta.

Para el Granate será una presentación especial: llegará con el respaldo de haber levantado recientemente la Copa Sudamericana , mientras que el conjunto del Torneo Federal buscará escribir una página histórica y avanzar por primera vez a los 16avos.

Lanús, jerarquía y antecedentes favorables

Lanús afrontará este estreno con la responsabilidad lógica de los equipos de Primera División y con un recorrido sólido en la competencia. El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino disputó 32 partidos en la Copa Argentina, con 16 triunfos, y se ubica 15° en el ranking histórico del certamen.

El recuerdo más cercano en Caseros es positivo: allí venció 3-1 a Sol de Mayo, en un partido que quedó marcado por el último gol de José Sand en la Copa. El histórico delantero es, además, el máximo goleador granate en la competencia, con nueve conquistas.

Otro dato que refuerza el favoritismo es su invicto frente a equipos del Torneo Federal en 32avos de Final, instancia en la que ya dejó en el camino a Douglas Haig, Huracán Las Heras y Sol de Mayo.

Sarmiento de La Banda, ilusión federal

Para Sarmiento de La Banda, este cruce representa una nueva oportunidad de crecimiento. El equipo santiagueño repetirá presencia en el cuadro principal con la ilusión de superar por primera vez los 32avos de Final.

Su debut en la Fase Final se dio ante Estudiantes de La Plata, en Santa Fe, donde cayó por 2-1 pero estuvo muy cerca de forzar los penales. En total, suma ocho partidos en la historia del certamen, con dos triunfos y una particularidad llamativa: todos sus goles en la Copa Argentina los convirtió en los segundos tiempos.

Con Víctor Riggio como entrenador, Sarmiento intentará hacer valer su orden y aprovechar cualquier fisura del rival para soñar con un batacazo que lo deposite en una instancia inédita.

Un cierre con expectativas

El choque en Caseros reúne dos realidades opuestas: la jerarquía y el presente internacional de Lanús, frente a la ilusión y el sacrificio de Sarmiento de La Banda. La Copa Argentina, fiel a su esencia, ofrece un escenario ideal para que convivan la lógica y la sorpresa. La noche dirá si se impone la chapa del campeón o si el representante federal logra torcer la historia.