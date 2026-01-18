Unión se afirma desde la defensa y Hure marca el rumbo antes del cruce con San Lorenzo

Daniel Hure fue uno de los nombres propios en la victoria de Unión ante Atenas en el Malvicino. Valoró el esfuerzo colectivo y ya piensa en San Lorenzo.

El presente de Unión en la Liga Nacional se sostiene en algo más que buenos porcentajes. El triunfo ante Atenas, en el Ángel Malvicino, volvió a mostrar a un equipo sólido, comprometido y convencido de su identidad. En ese escenario, Daniel Hure fue determinante, pero lejos estuvo de quedarse con los flashes.

Para Hure, la actuación individual solo tiene sentido dentro del engranaje colectivo. “Salió todo bien, pero es consecuencia del trabajo defensivo del equipo”, explicó en diálogo con LT10 (AM 1020) , dejando en claro cuál es la base sobre la que se construye este momento positivo.

El escolta remarcó uno de los objetivos que se plantearon como grupo: “Venimos con un promedio alto de puntos recibidos y hoy los dejamos en 76. Al final se les abrió el aro, encontraron tiros abiertos, pero la idea es defender para poder correr y encontrar goles más fáciles”.

Efectividad, confianza y mesura

La noche ante Atenas también tuvo a Unión certero desde el perímetro, un aspecto que Hure celebró, aunque con los pies sobre la tierra.

“Tuvimos una buena noche de tres puntos, hay que disfrutarla, pero ya hay que pensar en lo que viene”, señaló, con una frase que resume el espíritu del plantel.

“Ahora toca descansar y enfocarse en el lunes”, agregó, apuntando directamente al próximo compromiso.

Hure, y una dedicatoria que trasciende el resultado

El triunfo tuvo un condimento emocional. Hure decidió dedicar la victoria a Nacho, una figura muy valorada dentro del grupo.

“Es alguien muy importante para nosotros, dentro y fuera de la cancha. Sabemos la decisión que tomó y lo difícil que fue”, expresó.

Unión no tendrá demasiado tiempo para saborear el triunfo. Este lunes, desde las 20.30, volverá a jugar en el Malvicino, cuando reciba a San Lorenzo con la posibilidad de alcanzar el quinto triunfo consecutivo.

Con la defensa como bandera, confianza en alza y referentes que marcan el camino, el Tatengue se prepara para otro examen exigente, decidido a seguir estirando su mejor momento en la temporada.