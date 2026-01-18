Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón busca reaccionar en el Roque Otrino en una noche clave de la Liga Argentina

Colón buscará reencontrarse con la victoria este domingo, desde las 20.30, ante Rivadavia Básquet, en el Roque Otrino, por la Liga Argentina.

Ovación

Por Ovación

18 de enero 2026 · 11:37hs
Colón busca reaccionar en el Roque Otrino en una noche clave de la Liga Argentina

En una jornada imperdible de la Liga Argentina de Básquet, con duelos atractivos en ambas conferencias, Colón será protagonista de uno de los partidos más sensibles de la Conferencia Norte, cuando este martes desde las 20.30 reciba a Rivadavia Básquet en el estadio Roque Otrino, con transmisión de Básquet Pass.

Un partido que puede marcar un quiebre

El Sabalero atraviesa un momento delicado. Marcha último en la Norte, con un balance de 3 triunfos y 10 derrotas, y llega al compromiso con una racha negativa de cuatro caídas consecutivas. El contexto no admite margen de error: el duelo ante Rivadavia aparece como una oportunidad concreta para cortar la sequía y empezar a cambiar la cara en la tabla.

Además, el calendario le ofrece a Colón un escenario favorable, ya que iniciará una seguidilla de tres partidos consecutivos como local, condición que el equipo necesita capitalizar para no quedar relegado prematuramente en la pelea.

Rivadavia, también urgido

Del otro lado estará un rival con problemas similares. Rivadavia Básquet llega a Santa Fe tras perder cinco de sus últimos seis partidos, inmerso en una extensa gira: este será su sexto encuentro seguido fuera de casa. Con registro de 6-8, ocupa el 14° puesto, apenas por encima del Sabalero.

El cruce, entonces, enfrenta a dos equipos necesitados de resultados, con la presión como denominador común y con la urgencia de empezar a sumar para no quedar atrapados en el fondo.

Una Norte que no da respiro

Mientras Colón intenta salir del pozo, la Conferencia Norte ofrece otros choques de alto voltaje. El líder San Isidro de San Francisco visitará a un Barrio Parque en racha, en Córdoba, en un duelo directo entre protagonistas. Además, Amancay de La Rioja buscará seguir de cerca a los punteros frente a Sportivo Suardi, y Jujuy Básquet será local ante Comunicaciones.

La presión y el escenario

Para Colón, el mensaje es claro: ganar para empezar a creer. El Roque Otrino será el escenario donde el Sabalero intentará reencontrarse con su mejor versión, apoyado en su gente y sabiendo que el margen se achica jornada tras jornada. No es una final, pero se le parece demasiado.

Colón Roque Otrino Liga Argentina
Noticias relacionadas
la reserva de colon arranco el ano con triunfo en su primer amistoso

La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

colon suma proyeccion ofensiva: maximo ingravidi se incorpora a la reserva

Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

colon cierra la semana mas exigente de la pretemporada cantando este ano nos vamos de la b

Colón cierra la semana más exigente de la pretemporada cantando "este año nos vamos de la B"

colon debutaria en la primera nacional visitando a central norte por la fecha 2

Colón debutaría en la Primera Nacional visitando a Central Norte por la fecha 2

Lo último

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Tomás Galván, el ex-Colón con la ilusión renovada en River: Uno siempre quiere pelear por un lugar

Tomás Galván, el ex-Colón con la ilusión renovada en River: "Uno siempre quiere pelear por un lugar"

El marplatense Comesaña derrotó a Kypson en su debut en el Abierto de Australia

El marplatense Comesaña derrotó a Kypson en su debut en el Abierto de Australia

Último Momento
Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Tomás Galván, el ex-Colón con la ilusión renovada en River: Uno siempre quiere pelear por un lugar

Tomás Galván, el ex-Colón con la ilusión renovada en River: "Uno siempre quiere pelear por un lugar"

El marplatense Comesaña derrotó a Kypson en su debut en el Abierto de Australia

El marplatense Comesaña derrotó a Kypson en su debut en el Abierto de Australia

Colón se mueve en el mercado: ¿podrían darse más salidas del plantel?

Colón se mueve en el mercado: ¿podrían darse más salidas del plantel?

De un 2025 complicado a un 2026 desafiante: importaciones en alza, bajo consumo y alertas que no cesan en la industria santafesina

De un 2025 complicado a un 2026 desafiante: importaciones en alza, bajo consumo y alertas que no cesan en la industria santafesina

Ovación
Qué será del futuro del Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

Qué será del futuro del Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

Unión se afirma desde la defensa y Hure marca el rumbo antes del cruce con San Lorenzo

Unión se afirma desde la defensa y Hure marca el rumbo antes del cruce con San Lorenzo

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Colón busca reaccionar en el Roque Otrino en una noche clave de la Liga Argentina

Colón busca reaccionar en el Roque Otrino en una noche clave de la Liga Argentina

Sanjustino va por un golpe fuerte en Gualeguaychú

Sanjustino va por un golpe fuerte en Gualeguaychú

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus