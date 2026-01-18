Colón busca reaccionar en el Roque Otrino en una noche clave de la Liga Argentina

Colón buscará reencontrarse con la victoria este domingo, desde las 20.30, ante Rivadavia Básquet, en el Roque Otrino, por la Liga Argentina.

El Sabalero atraviesa un momento delicado. Marcha último en la Norte , con un balance de 3 triunfos y 10 derrotas , y llega al compromiso con una racha negativa de cuatro caídas consecutivas . El contexto no admite margen de error: el duelo ante Rivadavia aparece como una oportunidad concreta para cortar la sequía y empezar a cambiar la cara en la tabla.

Además, el calendario le ofrece a Colón un escenario favorable, ya que iniciará una seguidilla de tres partidos consecutivos como local, condición que el equipo necesita capitalizar para no quedar relegado prematuramente en la pelea.

Rivadavia, también urgido

Del otro lado estará un rival con problemas similares. Rivadavia Básquet llega a Santa Fe tras perder cinco de sus últimos seis partidos, inmerso en una extensa gira: este será su sexto encuentro seguido fuera de casa. Con registro de 6-8, ocupa el 14° puesto, apenas por encima del Sabalero.

El cruce, entonces, enfrenta a dos equipos necesitados de resultados, con la presión como denominador común y con la urgencia de empezar a sumar para no quedar atrapados en el fondo.

Una Norte que no da respiro

Mientras Colón intenta salir del pozo, la Conferencia Norte ofrece otros choques de alto voltaje. El líder San Isidro de San Francisco visitará a un Barrio Parque en racha, en Córdoba, en un duelo directo entre protagonistas. Además, Amancay de La Rioja buscará seguir de cerca a los punteros frente a Sportivo Suardi, y Jujuy Básquet será local ante Comunicaciones.

La presión y el escenario

Para Colón, el mensaje es claro: ganar para empezar a creer. El Roque Otrino será el escenario donde el Sabalero intentará reencontrarse con su mejor versión, apoyado en su gente y sabiendo que el margen se achica jornada tras jornada. No es una final, pero se le parece demasiado.