Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Unión sigue de cerca la definición del futuro de Kevin Zenón en Boca, ya que conserva el 20% de su ficha. Alavés y San Pablo avanzan. ¿Qué pretende el Xeneize?

18 de enero 2026 · 12:58hs
En Unión las miradas están puestas más allá del mercado propio. El club santafesino se mantiene atento a la situación de Kevin Zenón en Boca, sabiendo que una eventual transferencia al exterior podría representar un ingreso económico clave, ya que conserva el 20% de los derechos económicos del mediocampista zurdo surgido de sus inferiores.

LEER MÁS: Unión y los riesgos de que se inicie el Apertura con el mercado abierto

El futuro del exTatengue volvió a quedar en el centro de la escena luego de que trascendiera una oferta del Alavés de España, que reactivó las conversaciones en el mundo Boca. Según se informó en TyC Sports, la postura del Xeneize es clara: “Si se acercan a los 10 millones de dólares limpios, Zenón se puede ir”, sintetizó el periodista Claudio Civiello.

Boca pone condiciones y Unión espera

Boca no posee la totalidad del pase del jugador y ese detalle no es menor. Unión mantiene el 20% de la ficha, por lo que cualquier venta definitiva significará un beneficio directo para las arcas rojiblancas. En su momento, el club de la Ribera invirtió más de 4 millones de dólares para incorporarlo y ahora pretende una operación que cierre desde lo económico para todas las partes.

Kevin Zenón.jpg
Uni&oacute;n se beneficiar&iacute;a de la venta de Kevin Zen&oacute;n, de quien Boca tiene propuestas de Alav&eacute;s y San Pablo.

Unión se beneficiaría de la venta de Kevin Zenón, de quien Boca tiene propuestas de Alavés y San Pablo.

El intento de transferencia al fútbol griego quedó descartado meses atrás por considerarse insuficiente la propuesta. En cambio, el interés desde España y Brasil aparece como una vía más concreta, aunque todavía sin números que satisfagan plenamente a Boca.

La postura del jugador y las dudas

Mientras tanto, Kevin Zenón atraviesa un momento de indefinición personal. Si bien en mercados anteriores había manifestado su deseo de emigrar, hoy el panorama es más ambiguo.

“Zenón ya sabe que San Pablo lo quiere y Alavés también. Con esto de jugar y haber arrancado en el equipo titular en la práctica, está en esa situación indefinida de ‘me voy o no me voy’”, explicó Martín Costa en Radio Splendid.

El orden de prioridades parece claro: Alavés y San Pablo encabezan la lista, con el club español como la opción que más consenso genera si logra acercarse a las pretensiones económicas de Boca y ofrecerle al jugador un contrato convincente.

El beneficio indirecto para el Tatengue

En Santa Fe siguen cada novedad con atención. Una venta cercana a los valores que exige Boca implicaría para Unión un ingreso significativo, producto de ese porcentaje que se reservó al momento de la transferencia.

LEER MÁS: Sin misterios: el Unión de Madelón ya está armado para el estreno

La última propuesta conocida del Alavés fue un préstamo con cargo de un millón de dólares y una opción de compra de 7 millones de euros, cifra que todavía está lejos de los números que pretende el Xeneize, pero que marca un punto de partida en la negociación.

Un desenlace que puede ser inminente

Con el mercado internacional aún abierto y la chance de que Boca pueda extender el cupo de incorporaciones hasta marzo en caso de una venta al exterior, las próximas horas o el fin de semana podrían resultar decisivos.

En ese escenario, Unión espera, consciente de que el futuro de Kevin Zenón, uno de los futbolistas formados en el club, también puede impactar de lleno en su economía.

