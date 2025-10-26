El mensaje de Aprevide a los hinchas de la U de Chile antes del duelo contra Lanús

El “Granate” recibirá al equipo trasandino este jueves en la vuelta de las semifinales por la Copa Sudamericana.

Lanús recibirá este jueves a la Universidad de Chile, en La Fortaleza, en el marco del partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana y Aprevide le dejó un mensaje a los hinchas chilenos.

Tras los incidentes ocurridos en la previa al duelo de ida frente al “Granate”-donde igualaron 2 a 2-, las autoridades de la provincia de Buenos Aires se preparan para un encuentro de máxima tensión en la zona sur del conurbano bonaerense.

Si bien la Conmebol prohibió la presencia de público visitante del cuadro chileno para el resto del certamen, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) emitió una advertencia formal a la parcialidad, recordando que no habrá excepciones en la restricción y que el cumplimiento será supervisado con un operativo de seguridad reforzado.

En el comunicado, el organismo recalcó que la inhabilitación para los hinchas de la “U” sigue vigente y advirtió que cualquier intento de ingreso al estadio, sea individual o organizado, será motivo de detenciones preventivas o actuaciones judiciales.

Además, informó que toda persona identificada con indumentaria o elementos alusivos al club chileno será sancionada con el derecho de admisión en toda la provincia de Buenos Aires. A su vez se añadió que más de 80 simpatizantes de Universidad ya tienen prohibido el ingreso al estadio de Lanús.

Por disposición del organismo, solo podrán ingresar los planteles, cuerpos técnicos, dirigentes, personal médico y periodistas acreditados en representación de la institución visitante.

El cuestionamiento de Aprevide a la seguridad chilena

En su comunicado, Aprevide lanzó también un fuerte cuestionamiento a las fuerzas de seguridad chilenas por los hechos ocurridos la semana pasada en Santiago: “Está a la vista que el pedido de custodia a Carabineros fue ineficaz, ya que el micro que trasladaba al plantel de Lanús fue agredido”.

A su vez, añadieron que se tomarán “todos los recaudos necesarios para garantizar la seguridad” durante la jornada del jueves: “Se tomarán todos los recaudos necesarios en post de garantizar la seguridad, tal como se hizo con dicho club durante toda la Copa Libertadores Femenina disputada hace semanas en los estadios de Banfield y en Morón".

Los simpatizantes del club chileno tienen el ingreso prohibido en los torneos continentales, cada vez que jueguen como visitantes, luego de los disturbios que ocasionaron en el cotejo ante Independiente, el 21 de agosto pasado en Avellaneda, por los octavos de final de la Sudamericana.

En esa ocasión, los hinchas de la U se enfrentaron con los del equipo rojo en la tribuna destinada a los visitantes en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, que dejó un saldo de diez heridos y alrededor de 90 detenidos.

Luego, y si bien participaron hinchas de los dos clubes en los disturbios, la Conmebol dictaminó la eliminación de Independiente, mientras que la U de Chile siguió en la competición.