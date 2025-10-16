El mensaje de Messi a más de dos décadas de su debut con el Barcelona

Uno Santa Fe | Ovación | Messi

El argentino Lionel Messi volvió a conmover al destacar una fecha que marcó un antes y un después en su vida: su debut profesional con el Barcelona

16 de octubre 2025 · 19:19hs
El argentino Lionel Messi volvió a conmover al mundo del fútbol al destacar una fecha que marcó un antes y un después en su vida: su debut profesional con el Barcelona.

“21 años ya… Increíble”, escribió Messi en la descripción de su publicación en redes sociales, acompañando sus palabras con una imagen que despertó emoción entre millones de seguidores. La frase, simple y directa, condensa todo el peso de una trayectoria irrepetible: desde aquel adolescente que debutó con la camiseta número 30 hasta el ídolo que levantó trofeos en todos los rincones del planeta.

Aquella tarde del 16 de octubre de 2004 quedó grabada para siempre en la memoria del fútbol. En el estadio Olímpico de Montjuïc, el Barcelona se enfrentaba al Espanyol por el clásico catalán.

Faltaban pocos minutos para el final cuando el entrenador Frank Rijkaard decidió apostar por un adolescente de 16 años que esperaba su momento en el banco de suplentes. El portugués Deco dejó la cancha, y con el número 30 en la espalda, Messi cruzó la línea de cal para comenzar a escribir su historia.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi)

Esa sustitución, insignificante para algunos en ese instante, cambió el rumbo del deporte. A partir de ese día, el joven rosarino inició una travesía que lo llevó de promesa a leyenda, de desconocido a símbolo global. Su talento, su obsesión por superarse y su amor por el juego lo convirtieron en el corazón de una era dorada del Barcelona, donde conquistó 35 títulos, cuatro Champions League y el respeto eterno de sus rivales.

Pero lo que más emociona del recuerdo no son los trofeos, sino el recorrido. Messi no fue solo el niño prodigio que lo ganó todo, sino también el ejemplo de quien tropezó, se levantó y siguió adelante. En cada desafío encontró una razón más para crecer. En cada derrota, una enseñanza.

21 después, su mensaje no necesitó de grandes palabras. Bastaron tres para resumir una vida entera de pasión, sacrificio y gloria. Es increíble cómo aquel chico tímido de Rosario se transformó en el mejor jugador de todos los tiempos sin perder nunca su esencia.

