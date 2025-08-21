Bebote Álvarez apareció en un video apuntando a la dirigencia de Independiente

Pablo Bebote Álvarez, exjefe de la barra brava de Independiente, subió un video a sus redes y responsabilizó a los dirigentes del club de Avellaneda

Pablo “Bebote” Álvarez, exjefe de la barra brava de Independiente, reapareció públicamente luego de los graves incidentes ocurridos en el duelo de Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile.

A través de un video difundido en redes sociales, responsabilizó directamente a la actual dirigencia del club, a ex funcionarios vinculados a la política del “Rojo” y a los organismos de seguridad por los episodios de violencia que marcaron la noche en el estadio Libertadores de América.

En su mensaje, Álvarez cargó contra Cristian Ritondo, Néstor Grindetti y otros dirigentes a quienes señaló como “herencia del moyanismo”. Además, acusó al Aprevide de actuar en complicidad con los directivos, al afirmar que se trata de “un organismo ensobrado” que protege a los clubes mientras “ellos hacen sus negocios”.

LEER MÁS: La batalla campal en Avellaneda dejó casi un centenar de detenidos

Según el ex barra, la decisión de habilitar la presencia de público visitante fue el factor central que desató los disturbios.

“Bebote” también criticó la falta de medidas de seguridad en las tribunas, en especial la ausencia de la tradicional red de contención en el sector visitante: “Si hubiera estado la red, los chilenos no habrían tirado nada para abajo y tampoco los de abajo hubieran subido”, aseguró.

Asimismo, apuntó contra el comisario distrital de Avellaneda-Lanús, a quien responsabilizó por no prever los incidentes pese a tener “la capacitación y el organismo” para hacerlo.

Finalmente, Álvarez denunció que los hechos podrían haber dejado víctimas fatales entre los hinchas visitantes y advirtió sobre las consecuencias que esto puede traer para Independiente: “Espero que la Justicia tome cartas en el asunto y que los responsables de esta masacre, desde la cúpula de la Comisión Directiva, vayan presos”.

Mirá el posteo de Bebote Álvarez