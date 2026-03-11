Uno Santa Fe | Ovación | Irán

El ministro de Deportes de Irán descartó que vayan al Mundial 2026

Si bien no es una decisión definitiva, es muy complicado que la selección asiática diga presente.

Ovación

Por Ovación

11 de marzo 2026 · 10:30hs
El ministro de Deportes de Irán descartó que vayan al Mundial 2026

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyalami, sembró dudas sobre la posibilidad de que la selección de fútbol de su país dispute el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México por la guerra en Medio Oriente.

En una entrevista para la agencia DPA, Donyalami subrayó que “desde que este Gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial”.

Esta declaración fue en referencia a la muerte del ayatolá Alí Jamenei, quien murió durante los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel a Irán que comenzaron el 28 de febrero.

“Debido a las maliciosas medidas tomadas contra Irán, nos vimos obligados a librar dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros compatriotas fueron asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, sentenció Donyalami.

Irán, con un pie afuera del Mundial 2026

Si bien la decisión no es definitiva, todo indica que Irán no participará del Mundial 2026, por lo que la FIFA tendrá que decidir qué hacer para cubrir su ausencia.

Además, todos los partidos de Irán en la fase de grupos del Mundial, que serán ante Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, serán en Estados Unidos, lo que complica aún más su participación.

Por otra parte, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, también puso sobre la mesa la posibilidad de ausentarse: “¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si el Mundial fuera tan político como lo fue en Australia?”.

Esta referencia de Taj se debe a lo ocurrido durante la Copa Asiática en Australia, donde seis jugadoras iraníes decidieron quedarse en dicho país al recibir visas humanitarias por parte del Gobierno después de negarse a cantar el himno.

Irán Mundial Estados Unidos
Noticias relacionadas
trump amenaza a iran con una destruccion total y ataques de extrema dureza

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de "extrema dureza"

de gaza a iran: como se reconfigura el tablero geopolitico mundial

De Gaza a Irán: cómo se reconfigura el tablero geopolítico mundial

bombardeos en iran: reportan que hay mas de 200 muertos, entre ellos unos 40 ninos

Bombardeos en Irán: reportan que hay más de 200 muertos, entre ellos unos 40 niños

No es una velada más, es el festival del gimnasio Willie Pep previsto para el viernes 13.

Willie Pep prepara una espectacular velada con peleas amateurs y profesionales

Lo último

Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

Último Momento
Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

La presentación de la nueva camiseta de Colón, con día, hora y lugar definidos

La presentación de la nueva camiseta de Colón, con día, hora y lugar definidos

Ovación
La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Unión ya conoce al árbitro para recibir a Boca en el 15 de Abril

Unión ya conoce al árbitro para recibir a Boca en el 15 de Abril

Colón ya tiene árbitro confirmado para recibir a Acassuso en el Brigadier López

Colón ya tiene árbitro confirmado para recibir a Acassuso en el Brigadier López

Willie Pep prepara una espectacular velada con peleas amateurs y profesionales

Willie Pep prepara una espectacular velada con peleas amateurs y profesionales

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe