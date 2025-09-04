Por la fecha 17 de las Eliminatorias, la Selección Argentina se mide este jueves a Venezuela en el estadio Monumental, con transmisión de TyC Sports, Telefe y UNO 106.3 a través del equipo Dial Deportivo, en la última función de Lionel Messi como local por los puntos.
El minuto a minuto del partido entre Argentina y Venezuela
En el último partido de local por Eliminatorias de Lionel Messi, Argentina se mide en el Monumental ante Venezuela por la fecha 17
Por Ovación
Enfrente, el conjunto del Bocha Batista llega en zona de repechaje y hasta con posibilidades matemáticas de acceder de forma directa al Mundial.
Formaciones de Argentina y Venezuela
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Thiago Almada; Franco Mastantuono, Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Tomás Rincón, Christian Makoun, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.
Gol: PT 38' Lionel Messi (A).
Árbitro: Piero Maza (C).
Estadio: Monumental.