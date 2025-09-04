Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

El minuto a minuto del partido entre Argentina y Venezuela

En el último partido de local por Eliminatorias de Lionel Messi, Argentina se mide en el Monumental ante Venezuela por la fecha 17

Ovación

Por Ovación

4 de septiembre 2025 · 20:04hs
El minuto a minuto del partido entre Argentina y Venezuela

El minuto a minuto del partido entre Argentina y Venezuela

@Argentina
El minuto a minuto del partido entre Argentina y Venezuela

@Argentina

Por la fecha 17 de las Eliminatorias, la Selección Argentina se mide este jueves a Venezuela en el estadio Monumental, con transmisión de TyC Sports, Telefe y UNO 106.3 a través del equipo Dial Deportivo, en la última función de Lionel Messi como local por los puntos.

Enfrente, el conjunto del Bocha Batista llega en zona de repechaje y hasta con posibilidades matemáticas de acceder de forma directa al Mundial.

Live Blog Post

Comenzó el partido: Argentina ya juega ante Venezuela

Se puso en marcha en el Monumental el partido entre Argentina y Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias.

Venezuela Argentina Lionel Messi.jpeg

Live Blog Post

8 minutos: Argentina y un control total de la pelota

De arranque nomás Argentina toma la pelota y monopoliza las acciones. En un rato ya creó una situación e hizo revolcar al arquero de Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963749655839228136&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

18 minutos: Argentina bajó la velocidad y Venezuela se anima

Argentina es quien domina, pero no encuentra los caminos para quebrar a un Venezuela bien parado.

Julián Alvarez.jpg

Live Blog Post

22 minutos: Argentina llegó con Tagliafico

Le llevó Messi y hubo una escaramuza en el área y la pelota le quedó a Tagliafico, que remató y demandó la atajada del arquero de Venezuela.

Tagliafico.jpg

Live Blog Post

30 minutos: Messi se activó y Argentina llega

Bombazo que tapó el arquero y crecimiento en el rendimiento de Messi para que Argentina se reactive ante Venezuela. Están 0-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963755255700619764&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

38 minutos: Argentina rompe el cerro de Venezuela

Argentina no encontraba el camino, hasta que llegó un pese al vacío de Paredes para Julián Álvarez, que asistió para que Lionel Messi la pique para el 1-0 ante Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963758710846562505&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Final del primer tiempo: Argentina le gana 1-0 a Venezuela

Con gol de Messi, Argentina impone condiciones en el Monumental y supera a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias.

Lionel Messi

Formaciones de Argentina y Venezuela

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Thiago Almada; Franco Mastantuono, Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Tomás Rincón, Christian Makoun, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Gol: PT 38' Lionel Messi (A).

Árbitro: Piero Maza (C).

Estadio: Monumental.

Argentina Venezuela Lionel Messi
Noticias relacionadas
argentina perdio ajustadamente ante japon en el mundial u21 de china

Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

arranco la venta directa de celulares y televisores desde tierra del fuego: precios y forma de acceder

Arrancó la venta directa de celulares y televisores desde Tierra del Fuego: precios y forma de acceder

UNO también celebra el Día de la Radio

Día de la Radio en Argentina: ¿por qué se conmemora el 27 de agosto?

la afa confirmo los precios de las entradas para ver argentina-venezuela

La AFA confirmó los precios de las entradas para ver Argentina-Venezuela

Lo último

Hasta las lágrimas: la emoción invadió a Messi en la entrada en calor de la Selección

Hasta las lágrimas: la emoción invadió a Messi en la entrada en calor de la Selección

La Conmebol descalificó a Independiente de la Sudamericana y la U de Chile pasó a cuartos

La Conmebol descalificó a Independiente de la Sudamericana y la U de Chile pasó a cuartos

Al compás de Messi, Argentina le gana 1-0 a Venezuela y explota el Monumental

Al compás de Messi, Argentina le gana 1-0 a Venezuela y explota el Monumental

Último Momento
Hasta las lágrimas: la emoción invadió a Messi en la entrada en calor de la Selección

Hasta las lágrimas: la emoción invadió a Messi en la entrada en calor de la Selección

La Conmebol descalificó a Independiente de la Sudamericana y la U de Chile pasó a cuartos

La Conmebol descalificó a Independiente de la Sudamericana y la U de Chile pasó a cuartos

Al compás de Messi, Argentina le gana 1-0 a Venezuela y explota el Monumental

Al compás de Messi, Argentina le gana 1-0 a Venezuela y explota el Monumental

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

El festejo santafesino por la Ley de Emergencia en Discapacidad: La felicidad de conquistar derechos

El festejo santafesino por la Ley de Emergencia en Discapacidad: "La felicidad de conquistar derechos"

Ovación
El clásico de Copa Santa Fe tiene nuevo horario y será solo con hinchas locales

El clásico de Copa Santa Fe tiene nuevo horario y será solo con hinchas locales

Colón oficializó la resolución del TAS y detalla los pasos a seguir en el caso Espínola

Colón oficializó la resolución del TAS y detalla los pasos a seguir en el caso Espínola

Del Blanco: Estamos disfrutando de este presente en Unión

Del Blanco: "Estamos disfrutando de este presente en Unión"

Fragapane: El cambio que tuvo el plantel fue mental, pero también físico

Fragapane: "El cambio que tuvo el plantel fue mental, pero también físico"

Colazo: Podemos competir con cualquiera y queremos pelear cosas importantes

Colazo: "Podemos competir con cualquiera y queremos pelear cosas importantes"

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional