Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

Argentina cayó frente a Japón por 3-2, con parciales de 27-29, 25-16, 22-25, 25-19 y 15-13., por el Mundial U21 de China.

Ovación

Por Ovación

29 de agosto 2025 · 13:02hs
Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

Este viernes, en la continuidad del Mundial U21 en China, la Selección perdió ante Japón por 3 a 2, con parciales de 27-29, 25-16, 22-25, 25-19 y 15-13. Fausto Díaz, máximo anotador argentino con 25 puntos, seguido por Mateo Gómez con 15.

La Selección logró dos victorias en la primera parte del torneo en la que afrontó una dura zona y derrotó a Indonesia y Túnez. Luego, en octavos, no pudo con Irán en un gran duelo que se extendió por cuatro sets y es por eso que quedó relegado a jugar del 9° al 16°.

En un duelo parejo y cambiante, finalmente Japón se quedó con el triunfo al ser más preciso en los momentos clave del tie break y con mayor poderío en ataque a lo largo del partido.

Este sábado, con horario a confirmar, el rival será Kazajistán.

Argentina: Astegiano (3), Ramos (10), Herbsommer (4), Molini (12), Díaz (25), Gómez (15), Besso (L). Ingresaron: López (4), Bevilacqua, Sánchez (2), Moyano.

FIXTURE MUNDIAL U21 CHINA 2025

Argentina vs. Ucrania 1-3 (21-25, 20-25, 25-23, 21-25)

Argentina: Astegiano (2), Ramos (11), Herbsommer (3), Molini (9), Díaz (14), Gómez (5), Besso (L). Ingresaron: Sánchez (-), Moyano (), Giraudo (4), López (4).

Argentina vs. Francia 1-3 (20-25, 25-22, 21-25, 19-25)

Argentina: Astegiano (-), Ramos (10), Herbsommer (6), Molini (13), Díaz (20), Gómez (9), Besso (L). Ingresaron: Sánchez (1), Moyano (1), Giraudo (-).

Argentina vs. Túnez 3-0 (25-17, 25-21, 25-23)

Argentina: Astegiano (1), Ramos (1), Herbsommer (8), Molini (13), Díaz (9), Gómez (5), Besso (L). Ingresaron: Giraudo, Bevilacqua (7), Sánchez (1), Moyano (6).

Argentina vs. Indonesia 3-2 (23-25, 27-25, 23-25, 25-20, 15-13)

Argentina: Astegiano (1), Ramos (20), Herbsommer (7), Molini (10), Díaz (27), Gómez (1), Besso (L). Ingresaron: Sánchez, Giraudo (5), Moyano, Bevilacqua (9), López (1).

Italia vs. Argentina 3-0 (25-18, 25-18, 25-17)

Argentina: Sánchez (-), Ramos (7), Herbsommer (3), Molini (5), Díaz (9), Bevilacqua (2), Besso (L). Ingresaron: Astegiano, Moyano, Giraudo (1), López (1), Gómez.

Octavos Argentina 1-3 Irán (25-22, 20-25, 16-25, 23-25)

Argentina: Astegiano (2), Ramos (12), Herbsommer (10), Molini (11), Díaz (11), Gómez (13), Besso (L). Ingresaron: Sánchez, Moyano, Bevilacqua.

9 al 16° Argentina vs Japón 2-3 (29-27, 16-25, 25-22, 19-25, 13-15)

Argentina Japón Mundial
Noticias relacionadas
la afa confirmo los precios de las entradas para ver argentina-venezuela

La AFA confirmó los precios de las entradas para ver Argentina-Venezuela

nuevo huso horario en argentina: cuando puede cambiar la hora y que falta para que suceda

Nuevo huso horario en Argentina: cuándo puede cambiar la hora y qué falta para que suceda

El síndrome urémico hemolítico afecta a los niños menores de cinco años

Día Nacional de la lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico

una figura de independiente podria ser companero de neymar en el santos de brasil

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

Lo último

Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

Último Momento
Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

Ovación
¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Unión, con el sello Madelón: un equipo sólido, intenso y competitivo

Unión, con el sello Madelón: un equipo sólido, intenso y competitivo

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

El Torneo Clausura de Primera A se llamará Norberto Serenotti

El Torneo Clausura de Primera A se llamará Norberto Serenotti

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná