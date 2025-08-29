Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

Argentina cayó frente a Japón por 3-2, con parciales de 27-29, 25-16, 22-25, 25-19 y 15-13., por el Mundial U21 de China.

Este viernes, en la continuidad del Mundial U21 en China, la Selección perdió ante Japón por 3 a 2, con parciales de 27-29, 25-16, 22-25, 25-19 y 15-13. Fausto Díaz, máximo anotador argentino con 25 puntos, seguido por Mateo Gómez con 15.

La Selección logró dos victorias en la primera parte del torneo en la que afrontó una dura zona y derrotó a Indonesia y Túnez. Luego, en octavos, no pudo con Irán en un gran duelo que se extendió por cuatro sets y es por eso que quedó relegado a jugar del 9° al 16°.

En un duelo parejo y cambiante, finalmente Japón se quedó con el triunfo al ser más preciso en los momentos clave del tie break y con mayor poderío en ataque a lo largo del partido.

Este sábado, con horario a confirmar, el rival será Kazajistán.

Argentina: Astegiano (3), Ramos (10), Herbsommer (4), Molini (12), Díaz (25), Gómez (15), Besso (L). Ingresaron: López (4), Bevilacqua, Sánchez (2), Moyano.

FIXTURE MUNDIAL U21 CHINA 2025

Argentina vs. Ucrania 1-3 (21-25, 20-25, 25-23, 21-25)

Argentina: Astegiano (2), Ramos (11), Herbsommer (3), Molini (9), Díaz (14), Gómez (5), Besso (L). Ingresaron: Sánchez (-), Moyano (), Giraudo (4), López (4).

Argentina vs. Francia 1-3 (20-25, 25-22, 21-25, 19-25)

Argentina: Astegiano (-), Ramos (10), Herbsommer (6), Molini (13), Díaz (20), Gómez (9), Besso (L). Ingresaron: Sánchez (1), Moyano (1), Giraudo (-).

Argentina vs. Túnez 3-0 (25-17, 25-21, 25-23)

Argentina: Astegiano (1), Ramos (1), Herbsommer (8), Molini (13), Díaz (9), Gómez (5), Besso (L). Ingresaron: Giraudo, Bevilacqua (7), Sánchez (1), Moyano (6).

Argentina vs. Indonesia 3-2 (23-25, 27-25, 23-25, 25-20, 15-13)

Argentina: Astegiano (1), Ramos (20), Herbsommer (7), Molini (10), Díaz (27), Gómez (1), Besso (L). Ingresaron: Sánchez, Giraudo (5), Moyano, Bevilacqua (9), López (1).

Italia vs. Argentina 3-0 (25-18, 25-18, 25-17)

Argentina: Sánchez (-), Ramos (7), Herbsommer (3), Molini (5), Díaz (9), Bevilacqua (2), Besso (L). Ingresaron: Astegiano, Moyano, Giraudo (1), López (1), Gómez.

Octavos Argentina 1-3 Irán (25-22, 20-25, 16-25, 23-25)

Argentina: Astegiano (2), Ramos (12), Herbsommer (10), Molini (11), Díaz (11), Gómez (13), Besso (L). Ingresaron: Sánchez, Moyano, Bevilacqua.

9 al 16° Argentina vs Japón 2-3 (29-27, 16-25, 25-22, 19-25, 13-15)