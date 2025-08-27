Día de la Radio en Argentina: ¿por qué se conmemora el 27 de agosto?

El Día de la Radio se celebra el 27 de agosto en la Argentina, en recuerdo a la primera transmisión de la historia del país hace 105 años

El 27 de agosto de 1920 la Sociedad Radio Argentina realizó en Buenos Aires la primera transmisión radiofónica, considerada por muchos como la primera emisión de radio programada del mundo . Por qué se celebra y quiénes fueron los Locos de la Azotea.

Como cada 27 de agosto se celebra en la Argentina el Día de la Radio. Este miércoles se cumple el aniversario 105.º del día en el que Enrique Telémaco Susini junto a Luis Romero Carranza, César Guerrico y Miguel Mujica, “Los Locos de la Azotea”, hicieron la primera transmisión de radio.

El 27 de agosto de 1920 Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica dieron inicio a la radiofonía argentina cuando transmitieron la ópera Parsifal, de Richard Wagner, desde la terraza del Teatro Coliseo. Esa fue la primera transmisión radiofónica (integral y completa) de un programa de radio, realizada por los cuatro radioaficionados que pasaron a la historia como los Locos de la Azotea.

Con un pequeño micrófono, un transmisor de escasa potencia y las antenas en los techos del Teatro Coliseo lograron el objetivo de difundir la ópera Parsifal hace 105 años. Así se puso en marcha Radio Argentina, que sería la primera emisora del mundo, que marcó el punto de partida para la radiodifusión nacional.

La radio en Santa Fe

La historia de la radio en Santa Fe está marcada por dos emisoras pioneras: LT9, fundada en 1924 por Alfredo Roca Soler como la primera del interior del país, y LT10, que inició sus transmisiones en 1931 desde la Universidad Nacional del Litoral (UNL) con un enfoque cultural y universitario. Ambas radios han sido fundamentales para la difusión de la cultura y las noticias en la región, con LT9 destacándose por su espíritu innovador y LT10 por su carácter extensionista, logrando adaptarse a los tiempos modernos para mantenerse vigentes.

La primera emisora de radio en el interior del país fue LT9, y comenzó en 1924 con Alfredo Roca Soler como su principal impulsador, y posteriormente obtuvo su licencia oficial en 1931.

LT10 inició transmisiones en 1931, desde el edificio de la Facultad de Ingeniería Química, con una programación enfocada en lo rural, universitario y cultural, sin publicidad en sus inicios.

Evolución de las emisoras santafesinas

LT9 es una emisora que se caracterizó por sus esfuerzos iniciales, con Roca Soler oficiando de locutor, operador y músico. Su transmisión de la pelea de boxeo entre Firpo y Dempsey atrajo a una gran audiencia, consolidando la importancia del nuevo medio. Se trasladó a un nuevo edificio con tecnología de vanguardia en 1933 y fue consolidando su equipo de profesionales y programación.

Es considerada una empresa patrimonial para la región, manteniendo su liderazgo y presencia digital hasta la actualidad.

LT10 pasó por diferentes etapas, desde su primer período científico-cultural hasta su reinicio de transmisiones en 1936 con un nuevo equipo. En la década de 1960, se abrió a un público más popular, incorporando información local y deportes, y permitiéndose la publicidad comercial para financiar su desarrollo.

Ha sido y es una herramienta importante para la extensión universitaria, adaptándose a los tiempos modernos.