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Drew Fischer será el árbitro del cruce entre Argentina y Cabo Verde en Miami

La FIFA confirmó al canadiense Drew Fischer como árbitro del encuentro entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial

1 de julio 2026 · 15:36hs
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Drew Fischer será el árbitro del cruce entre Argentina y Cabo Verde en Miami

La FIFA confirmó la designación del canadiense Drew Fischer como árbitro del encuentro que disputarán Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El duelo se disputará el próximo viernes a las 19 en el Miami Stadium, escenario en el que se espera una masiva presencia de hinchas argentinos y será el último encuentro de esta fase, el cual enfrentará a la Albiceleste con una de las grandes revelaciones del certamen.

• LEER MÁS: Las incógnitas que mantiene Scaloni en la Selección para enfrentar a Cabo Verde

Argentina tiene árbitro para jugar ante Cabo Verde

Fischer, de 45 años y nacido en Calgary, estará acompañado por sus compatriotas Michael Barwegen y Lyes Arfa como asistentes.

El canadiense es árbitro internacional desde 2015 y atraviesa su primera participación en una Copa del Mundo, en la que ya dirigió dos encuentros en el torneo: la victoria de Francia por 3-0 sobre Irak en la segunda fecha y el triunfo de Croacia por 2-1 frente a Ghana, resultado que clasificó al conjunto europeo a los dieciseisavos de final.

Fisher es habitual juez de la Major League Soccer y acumula 229 partidos en la liga estadounidense. Entre ellos, el canadiense arbitró la victoria por 3-1 de Inter Miami sobre Vancouver Whitecaps, que significó el primer título de liga para el equipo de Lionel Messi.

La Selección Argentina tiene un antecedente con Fischer: fue en un amistoso previo a la Copa América 2024, disputado en Filadelfia, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni venció 1-0 a Ecuador con un gol de Ángel Di María.

El canadiense también arrastra una polémica en la Concacaf Nations League 2023 ya que como responsable del VAR en el duelo entre México y Honduras, fue señalado por recomendar una extensa adición que permitió el empate mexicano en el décimo minuto del tiempo agregado antes de que el Tri se impusiera por penales.

Días después dirigió la final del torneo, ganada por Estados Unidos ante México por 2-0. Además, arbitró dos encuentros del Mundial de Clubes, entre ellos la sorpresiva victoria de Botafogo sobre Paris Saint-Germain.

Argentina Cabo Verde árbitro
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