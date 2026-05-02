Unión y Talleres, un historial que exige revancha en Santa Fe

Unión recibe a Talleres en el 15 de Abril con la necesidad de torcer una historia adversa en Primera División. Los números, el antecedente reciente y la tendencia que busca revertir.

En la previa de un partido decisivo, Unión se medirá este sábado desde las 18.45 ante Talleres con un condimento extra: un historial que, al menos en Primera División, le es esquivo.

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A lo largo de 48 enfrentamientos en la máxima categoría, el conjunto cordobés domina el mano a mano con 18 victorias contra 12 del Tatengue, mientras que igualaron en 18 oportunidades.

Números que marcan tendencia entre Unión y Talleres

El repaso estadístico deja en evidencia la supremacía de Talleres:

*Partidos totales: 48

*Victorias de Talleres: 18 (77 goles)

*Victorias de Unión: 12 (59 goles)

*Empates: 18

Más allá de la paridad en empates, la diferencia en triunfos y goles refleja una tendencia favorable para la “T”, especialmente marcada cuando juega en Córdoba, donde históricamente logró hacerse fuerte.

El antecedente más cercano, un golpe en Santa Fe

El último cruce entre ambos se dio el 26 de noviembre de 2024, justamente en el estadio 15 de Abril, y terminó con derrota rojiblanca por 3-2.

Aquella noche, Talleres se impuso con goles de Rubén Botta, Matías Galarza Fonda y Cristian Tarragona, en un partido vibrante que dejó al Tatengue con las manos vacías.

Un historial reciente sin ventajas para Unión

Si se amplía la mirada a los últimos enfrentamientos, la tendencia tampoco favorece al equipo santafesino:

*2024: Unión 2 – 3 Talleres

*2023: Talleres 0 – 0 Unión

*2022: Talleres 2 – 2 Unión

*2022 (Copa LPF): Talleres 0 – 0 Unión

*2021: Unión 1 – 2 Talleres

En esta seguidilla, Unión no logró imponerse, acumulando empates y derrotas que profundizan la deuda en este cruce.

Una oportunidad para cambiar la historia

Este sábado, desde las 18.45, Unión volverá a recibir a Talleres en el 15 de Abril, por la fecha 9 postergada del Torneo Apertura.

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El contexto le agrega un valor especial: el Tatengue necesita ganar para asegurar su clasificación a los octavos de final, pero también tendrá la chance de romper una racha adversa y empezar a equilibrar un historial que hoy le es desfavorable.

Porque además de los puntos en juego, Unión sabe que este partido puede ser una oportunidad para reescribir su historia frente a un rival que, hasta acá, supo complicarlo.