El nadador Jorge Meoli ante uno de los desafíos más importantes de su carrera

El nadador santotomesino Jorge Meoli afrontará este viernes 7 de agosto uno de los desafíos más importantes de su carrera deportiva. En la pileta de 25 metros del Club Unión Santo Tomé (CUST), intentará establecer un nuevo récord nacional en la prueba de 1.500 metros, dentro de la categoría 45 a 49 años. La marca será fiscalizada por la Federación Santafesina de Natación (FSN) y la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA), lo que otorgará validez oficial al intento del deportista. La prueba está programada para las 17 horas.

"El motivo que me lleva a realizar en Unión de Santo Tomé, es que nuestra institución está próxima a cumplir cien años de vida. Es el club donde nado la mayoría de los días a la semana, es el club del barrio, el club de Santo Tomé, donde yo y toda mi familia pasamos la mayoría del tiempo para recrearnos y ejercitarnos. Además, con la intención de crear un grupo de competencia de natación para competir en el torneo local y nacional máster" le dijo Jorge Meoli a UNO Santa Fe.

A cerca de cómo se preparó para el desafío del viernes en la ciudad de Santo Tomé, contó que "me vengo preparando desde hace bastante tiempo. Esto es una base de entrenamiento donde se programa, ya que es la distancia más larga que se nada en pileta. Debo entrenar todos los días, inclusive hay días que nado doble turno. Llego a triplicar los metros de la carrera para el momento de llevar adelante la prueba no me resulte tan tediosa".

Un desafío que busca dejar una marca

En cuanto al desafío en la piscina santotomesino manifestó que "el viernes voy a nadar 1500 metros, es en la pileta de 25 metros. Se larga en un cubo de partida y se da vueltas para llegar a cumplir el recorrido de 60 piletas, finalizando con el toque, en este caso en el mismo lugar donde se larga. Van a estar de la Federación Santafesina de Natación (FeSaNa), la comisión directiva del club, y gente que me va a estar apoyando, y todo se va a congregar a partir de las cinco de la tarde".

"El tiempo que voy a tratar de batir es de 20 minutos 34 segundos. Esta marca fue establecida en el 2023. Considero que estoy en condiciones, dado que estuve entrenando y me siento confiado de poder batir este récord. Lo que va a suceder el viernes va a ser un intento de récord de los 1500 metros libre, varones, edad 45 a 49 años. Récord argentino de categoría máster" detalló el médico oriundo de la ciudad de Santo Tomé.

Aclaró que "es una prueba que se hace solamente para mí. Estarán presentes fiscales, cronometristas, un juez general para ver el tema de las vueltas, de que no abandone el estilo, de que se cumpla con la malla reglamentaria, que esté en condiciones para que pueda plasmar la prueba. También no tiene que haber duda del registro del tiempo realizado, y luego eso se eleva a la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADA).

El deportista comentó que "nado desde chico en Unión de Santo Tomé, luego competí profesionalmente, estuve en el seleccionado argentino, llegué a compartir pileta con por ejemplo José Meolans, y luego tuve que abandonar debido a mis estudios. Ya una vez que hice la especialidad y con trabajo estable, volví a retomar la pasión de ser nadador y competir tanto en pileta como en aguas abiertas. Esto me llevó a conocer nuevamente diferentes países y contagiar a otros compañeros que estaban en la duda de retomar esta disciplina que es muy exigente y que es a todo o nada, porque el agua no es a medias, ya que te pasa factura si es que no están en condiciones y no estás entrenado".

Arranca el campeonato de relevos en Santo Tomé

Unión de Santo Tomé, Ateneo Inmaculada, el Sport Automóvil Club de San Francisco y Estudiantes de Paraná serán los protagonistas de esta importante competencia. El evento que une a tres provincias con un mismo objetivo: seguir haciendo crecer la natación a través del trabajo en equipo y la competencia. Un campeonato que continúa el camino iniciado por las postas que se vienen realizando en las diferentes instituciones, fortaleciendo los vínculos entre clubes e impulsando el crecimiento de la natación en nuestro país.

Este evento constará de cuatro fechas, una en cada institución. La primera será el 8 de agosto en Unión de Santo Tomé, la segunda la albergará Ateneo Inmaculada de Santa Fe el 19 de septiembre, la tercera se desarrollará en San Francisco de Córdoba en el Sport Automóvil Club el 18 de octubre y la última será en Estudiantes de Paraná el 7 de noviembre.