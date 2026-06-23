El hombre fue interceptado por policías de la Comisaría 14ª en la zona del terraplén y Combate del Rincón luego de intentar escapar al advertir la presencia de los uniformados. Durante el operativo opuso resistencia y le secuestraron una escopeta sin marca ni numeración visible

Esta tarde de lunes , y por causas que son materia de investigación policial y judicial, oficiales y suboficiales de la Comisaría 14ª de San José del Rincón aprehendieron a un hombre de 31 años que portaba una escopeta en la vía pública e intentó escapar al advertir la presencia policial.

El procedimiento se desarrolló en inmediaciones del terraplén y Combate del Rincón , cuando los uniformados que patrullaban la zona observaron a un hombre que trasladaba lo que aparentaba ser un arma de fuego larga . Ante la situación, le impartieron la voz de alto, pero el sospechoso emprendió una rápida fuga a pie hacia el sector sur.

San José del Rincón: aprehendieron a un hombre armado con una escopeta tras una persecución policial. gentileza

Persecución y secuestro del arma

Los oficiales iniciaron una persecución policial que culminó unos 50 metros más adelante, donde lograron interceptar y reducir al hombre, identificado como R. G. R., de 31 años, domiciliado en San José del Rincón.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una escopeta de un solo caño, sin marca ni numeración visible, con un cañón de aproximadamente 85 centímetros de longitud, culata de madera, caja de mecanismos plateada y cantonera metálica de color dorado.

Resistencia y autolesiones

Al momento de ser esposado, R. G. R. opuso resistencia al accionar policial. Posteriormente, durante el traslado hacia la dependencia policial, comenzó a autolesionarse al golpearse contra distintos sectores del móvil.

La misma conducta continuó al arribar a la sede policial, situación que motivó la intervención del Coordinador de la Sexta Zona de Inspección y de efectivos del Cuerpo de Radioeléctrico de la Costa de la Policía de Santa Fe, quienes brindaron apoyo durante el procedimiento.

Delitos imputados

Las autoridades informaron lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I y, posteriormente, al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó que el hombre permanezca privado de su libertad, sea revisado por Medicina Legal, identificado formalmente y se le forme causa como presunto autor de los delitos de portación indebida de arma de fuego y resistencia a la autoridad.

Además, la investigación continuará para determinar la procedencia del arma secuestrada y las circunstancias en las que era trasladada por el aprehendido.

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