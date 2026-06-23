Luego de la derrota, el plantel de Colón volvió a los entrenamientos

Los jugadores fueron licenciados por dos días y este martes por la mañana el equipo sabalero retomó los trabajos en el predio 4 de junio

Este martes el plantel de Colón volvió a los entrenamientos.

Teniendo en cuenta que el fin de semana no habrá actividad, el DT de Colón Ezequiel Medrán dispuso darle dos días de descanso a los futbolistas.

Por ello, este martes en horario matutino, el plantel rojinegro retomó los entrenamientos en el predio 4 de junio, con el foco puesto en la reanudación de la segunda rueda.

En consecuencia, el próximo partido que jugará Colón será el domingo 5 de julio a partir de las 15 en condición de visitante ante Deportivo Madryn.

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En estas horas se sumó al plantel el primer refuerzo que es Franco García. Y se espera que en lo inmediato lo haga el goleador Jonathan Herrera.

Pensando en el cotejo ante Deportivo Madryn, el DT Ezequiel Medrán recupera a Pier Barrios quien cumplió la fecha de suspensión, pero a la par, pierde a Federico Rasmussen quien llegó a las cinco tarjetas amarillas.