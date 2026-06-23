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Sauce Viejo impulsa la creación de una Junta Local de Protección Civil para fortalecer la respuesta ante contingencias

El Ejecutivo municipal envió al Concejo un proyecto de ordenanza para institucionalizar la Junta Local de Protección Civil, un organismo que coordinará acciones de prevención, planificación y respuesta ante emergencias

23 de junio 2026 · 11:42hs
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Municipalidad de Sauce Viejo

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Municipalidad de Sauce Viejo

La Municipalidad de Sauce Viejo informó que el Departamento Ejecutivo Municipal remitió al Honorable Concejo Municipal un proyecto de ordenanza para la creación formal de la Junta Local de Protección Civil, un organismo destinado a fortalecer la prevención, la planificación y la coordinación de acciones ante emergencias o contingencias que puedan afectar a la comunidad.

La iniciativa busca consolidar en una estructura permanente el trabajo articulado que el municipio viene desarrollando junto a organismos provinciales, fuerzas de respuesta, instituciones sanitarias y distintas áreas municipales vinculadas a la gestión del riesgo.

El proyecto de ordenanza se enmarca en las acciones impulsadas por el Gobierno de la provincia de Santa Fe. En ese contexto, días atrás el intendente Mario Papaleo encabezó una reunión de trabajo junto al subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la provincia, Daniel Basile, con la participación de Bomberos, autoridades del SAMCo y funcionarios de diversas dependencias municipales.

La propuesta establece que la Junta Local de Protección Civil tendrá como objetivo principal coordinar políticas de prevención, preparación, respuesta y recuperación frente a eventos climáticos, ambientales, sanitarios o de cualquier otra naturaleza que puedan generar riesgos para la población.

Asimismo, promoverá la elaboración y actualización de planes de contingencia, protocolos de actuación y campañas de concientización ciudadana.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la creación de este ámbito institucional permitirá profundizar el trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones y la comunidad organizada, consolidando una red de acción preventiva y respuesta rápida ante emergencias.

“Las ciudades modernas deben prepararse antes de que ocurran los problemas. La prevención, la capacitación y la coordinación entre todos los actores son herramientas fundamentales para proteger vidas y bienes. Este proyecto apunta precisamente a fortalecer esa capacidad de respuesta en Sauce Viejo”, señalaron desde el municipio.

La propuesta también prevé la participación de organizaciones intermedias, entidades de la sociedad civil y referentes territoriales, promoviendo una mirada integral sobre la gestión del riesgo y la protección de los vecinos.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Sauce Viejo reafirma su compromiso con una gestión preventiva, cercana y orientada al cuidado de la comunidad, impulsando políticas públicas que permitan anticiparse a los desafíos que plantean los fenómenos climáticos y otras situaciones de emergencia.

Se espera que el Honorable Concejo Municipal apruebe la ordenanza en la próxima sesión.

Sauce Viejo Protección Civil Concejo emergencias
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