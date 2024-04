El nuevo destino de Jonatan Álvez, exdelantero de Unión

O Brasiliense acertou a contratação do atacante uruguaio Jonatan Alvez!



O atleta de 35 anos já defendeu as cores do Internacional de Porto Alegre, e no futebol sulamericano passou Danubio-URU, LDU-ECU, Barcelona-ECU e Atl. Nacional-COL.



Seja muito bem-vindo ao Jacaré! pic.twitter.com/05Ic9SoxX7