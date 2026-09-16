El Oficial A2 de la ASB entra en la recta final con la octava fecha Este jueves se disputará una nueva jornada en la A2 del Oficial, que ya transita el cierre de la fase regular antes de definir los cruces de playoffs Por Ovación 16 de septiembre 2026 · 15:03hs

El Torneo Oficial A2 de la ASB vuelve a ponerse en marcha este jueves con la disputa de la octava fecha, en un tramo de la competencia donde cada resultado empieza a tomar mayor importancia.

La fase regular se acerca a su definición y los equipos ya tienen puesta la mirada en la instancia de playoffs. Por eso, la jornada aparece como una nueva oportunidad para acomodar posiciones y llegar de la mejor manera al momento de los cruces.

Con todavía camino por recorrer, la octava fecha marcará otro capítulo de una pelea que empieza a entrar en su etapa decisiva. Los partidos de este jueves volverán a mover la tabla y servirán para comenzar a delinear el escenario de cara a la definición del ascenso. TORNEO OFICIAL - A2 - FECHA 8 Jueves 17 de septiembre 21.30 Regatas Coronda vs. Kimberley 21.30 Alumni (LP) vs CUST B 21.30 Macabi vs UNL 21.30 Argentino (SC) vs Santa Rosa 21.30 Almagro B vs Regatas (SF) Libre: Centenario (G) TABLA DE POSICIONES Regatas Coronda 13 (6-1); Regatas (SF) 12 (6-0); Santa Rosa 12 (5-2); Alumni 11 (5-1); Kimberley 10 (4-2); Centenario 10 (3-4); Macabi 9 (3-3); UNL y Argentino 7 (1-5); CUST B 6 (0-6) y Almagro B 5 (0-5)