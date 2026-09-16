SUP: Santino y Juliette brillaron en la Laguna Setúbal y le dieron dos oros a Argentina

El SUP volvió a regalar una jornada de festejos para Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El SUP volvió a regalar una jornada de festejos para Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 . En las pruebas técnicas de 3 kilómetros, Santino Basaldella y Juliette Duhaime se quedaron con las medallas de oro, mientras que Ignacio Arias y Alma Coletta completaron otros dos podios argentinos.

Basaldella volvió a subir a lo más alto del podio después de ganar también el sprint de 200 metros en la Laguna Setúbal . La prueba técnica, que se extendió durante casi 20 minutos, exigió estrategia, paciencia y precisión en cada giro.

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“Contentísimo, todo lo que vinimos a buscar”, expresó Santino después de la competencia. También destacó el acompañamiento del público y de todo el equipo que estuvo detrás de su preparación.

A su lado, Ignacio Arias celebró el bronce en su debut en una competencia de este nivel. “Hay mucho para trabajar”, reconoció, y dedicó la medalla a su familia, sus padres, su entrenador Diego y su abuela, a quien señaló como la persona que lo acercó al SUP.

La emoción también apareció en el festejo entre ambos. Basaldella destacó a su compañero como un gran competidor y resumió la relación que tienen dentro del deporte: “Somos compañeros y rivales”.

Juliette y Alma, otro podio argentino en los Juegos Suramericanos

En la rama femenina, Juliette Duhaime repitió el oro conseguido en los 200 metros sprint y volvió a celebrar junto a una delegación argentina que también tuvo a Alma Coletta con la medalla de plata.

Duhaime resaltó el trabajo del equipo y el acompañamiento recibido durante toda la competencia. “El equipo es como una familia”, sostuvo, y aseguró que uno de sus objetivos es inspirar a las próximas generaciones de deportistas.

Coletta, por su parte, explicó que la prueba fue muy dinámica y que la estrategia en los giros y en el tramo de playa resultó determinante. La marplatense también valoró la experiencia compartida en la Villa y el clima de camaradería entre los competidores.

Los resultados de la jornada

En la clasificación masculina, Santino Basaldella se quedó con el oro, seguido por el peruano Itzel Delgado y el argentino Ignacio Arias. En la prueba femenina, Juliette Duhaime fue primera, Alma Coletta segunda y la brasileña Jessika Matos completó el podio. De esta manera, Argentina sumó dos oros, una plata y un bronce en las pruebas técnicas de SUP.