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La despedida de Messi ya tiene fecha: cuándo salen las entradas y cómo comprarlas

La Argentina enfrentará a Benín el 6 de octubre en el Monumental y se espera que los tickets para la despedida de Messi salgan a la venta a fines de septiembre.

Ovación

Por Ovación

16 de septiembre 2026 · 11:03hs
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La despedida de Messi ya tiene fecha: cuándo salen las entradas y cómo comprarlas

Las entradas para el encuentro que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina todavía no fueron puestas a la venta, aunque se estima que estarán disponibles sobre el cierre de septiembre. El amistoso frente a Benín se disputará el 6 de octubre en el estadio Monumental y será una jornada especial para el capitán.

LEER MÁS: Messi se despide de la Selección en Argentina: Scaloni confirmó a los convocados para la próxima fecha FIFA

Cuándo y dónde se podrán comprar

De acuerdo con la información disponible, los tickets podrían comenzar a venderse entre siete y diez días antes del partido. Por el momento, esa fecha es solamente estimativa y la Asociación del Fútbol Argentino todavía no realizó un anuncio oficial al respecto.

La plataforma que se utilizaría para adquirir las localidades sería Deportick, sitio que habitualmente gestiona la venta de entradas para los partidos de la Selección argentina disputados en el país.

Todavía tampoco fueron informados los valores de cada ubicación. Como referencia, en anteriores encuentros de la Albiceleste los precios establecidos por la AFA oscilaron entre los 90.000 y los 480.000 pesos, aunque esos montos no necesariamente serán los que se apliquen para este partido.

Cómo registrarse en Deportick para conseguir entradas

Quienes quieran intentar conseguir una localidad deberán contar previamente con una cuenta en Deportick. Para registrarse, tendrán que completar sus datos personales, entre ellos nombre y apellido, DNI y correo electrónico.

Una vez finalizado el registro, será necesario validar la cuenta y comprobar que pueda utilizarse correctamente antes de la apertura de la venta. Esto permitirá llegar al momento del expendio con el usuario habilitado.

Cuando se habilite la comercialización, los hinchas deberán ingresar algunos minutos antes a la plataforma para incorporarse a la fila virtual y esperar su turno para seleccionar y comprar las entradas disponibles.

Messi despedida entradas
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