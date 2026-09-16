Messi y una despedida que ya emociona: la AFA presentó "El último tango"

La Asociación del Fútbol Argentino homenajeó a Messi con un video que repasa sus momentos más importantes durante más de dos décadas con la Selección.

La Asociación del Fútbol Argentino comenzó a palpitar la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina con un emotivo video titulado “El último tango”. La producción reúne diferentes momentos de la trayectoria del astro rosarino con la camiseta albiceleste y anticipa el último encuentro que disputará como internacional en territorio argentino.

Un recorrido por la historia de Messi con la Selección

El material audiovisual repasa distintas etapas de la carrera del capitán, desde sus primeros pasos en las categorías infantiles de Newell’s hasta los grandes logros alcanzados con los seleccionados juveniles y la Mayor.

Entre las imágenes aparecen su consagración en el Mundial Sub 20 y los cuatro trofeos conquistados con la Selección entre 2021 y 2024: las Copas América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Un detalle llamó la atención: el video no incluye referencias a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, competencia en la que Messi fue una pieza importante para que Argentina obtuviera la medalla de oro.

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Cuándo será el último partido de Messi en Argentina

El último encuentro de Messi con la Selección en el país está previsto para el 6 de octubre, en el Estadio Monumental, donde Argentina enfrentará a Benín en un amistoso. La AFA acompañó el anuncio con una frase cargada de simbolismo: “El último tango tenía que ser en Argentina. Porque hay bailes que solo se pueden terminar en casa”.

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Messi había anunciado su retiro de la Selección el 31 de agosto, después de su destacada participación en el Mundial 2026. En ese torneo, el delantero tuvo un papel determinante en el camino argentino hacia la final, con ocho goles y cuatro asistencias.

Su actuación también le permitió integrar la lista de nominados al Balón de Oro a los 39 años. El rosarino ya obtuvo ese reconocimiento en ocho oportunidades: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.