Zenón ya fue presentado en Atlas y Unión espera cobrar su porcentaje por la transferencia

El correntino fue oficializado en el club mexicano, que acordó su compra por 6 millones de dólares. Unión conserva el 20% y aguarda por su parte.

Kevin Zenón ya dejó atrás su etapa en Boca y fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Atlas de México. La operación se concretó por 6.000.000 de dólares, pero la transferencia todavía tiene un capítulo pendiente para Unión : el club santafesino conserva el 20% de los derechos económicos y espera conocer cuándo recibirá ese dinero.

Cuánto dinero le corresponde a Unión

De acuerdo con el monto informado por la transferencia, al Tatengue le corresponderían aproximadamente 1.200.000 dólares por el porcentaje que todavía conserva sobre la ficha del futbolista correntino.

Sin embargo, el dinero no ingresaría de manera inmediata. La operación entre Boca y Atlas habría sido acordada en cinco cuotas, con el último pago establecido para diciembre de 2027. Por ese motivo, en Unión resta conocer cómo quedó establecido el esquema de cobro y de qué manera se trasladará ese calendario al porcentaje que le corresponde.

Zenón ya tiene nuevo club y Unión aguarda por su parte de la millonaria transferencia.

Así, aunque el monto que debe recibir el club santafesino está relacionado directamente con una cifra ya conocida, todavía falta conocer los detalles financieros de la operación.

El Rojinegro es lo tuyo, Kevin.



Primer entrenamiento con estos colores. #ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/OxeqauL9WA — Atlas FC (@AtlasFC) September 15, 2026

Zenón y otros ingresos pendientes para el Tate

La situación de Zenón se suma a otros casos en los que Unión todavía tiene dinero pendiente de cobrar por futbolistas que fueron transferidos. Uno de ellos es Juan Ignacio Nardoni, quien pasó de Racing a Inter de Porto Alegre.

En aquella operación, el club santafesino conservaba el 30% de los derechos económicos del mediocampista. Unión mantiene un reclamo con Racing por el dinero correspondiente, en un contexto en el que también existen otras obligaciones pendientes entre ambas instituciones.

Las cifras difundidas sobre la transferencia de Nardoni mencionaron 8.000.000 de dólares fijos por el 80% de los derechos, además de diferentes variables.

De esta manera, el caso Zenón vuelve a poner sobre la mesa una cuestión económica importante para Unión: el club tiene porcentajes vinculados a transferencias que pueden representar ingresos millonarios, pero los plazos de pago determinan cuándo esos recursos estarán efectivamente disponibles en Santa Fe.